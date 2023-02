Nieto de “Cepillín” tiene un tumor en el tórax; está hospitalizado

Eduardo Manuel González, nieto del fallecido “Cepillín”, se encuentra internado luego de que le fuera detectado un tumor en el tórax, informó Ricardo González Jr., padre del joven, quien pidió apoyo de la población para donar sangre.

En entrevista con el programa de Sale el Sol, el hijo de “Cepillín” explicó que Eduardo Manuel González, de 16 años, comenzó a presentar síntomas que pasaron desapercibidos para la familia, por lo que pidió “no tomar a la ligera cualquier síntoma raro”.

De acuerdo con el hijo de “Cepillín”, pese al tamaño del tumor que padece el nieto del famoso payaso, existen “buenas posibilidades”.

“A mí me dicen que está en muy buenas posibilidades porque le hicieron cuatro biopsias (para ver que no) hubiera nada en el cerebro, que no hubiera nada en la sangre, en los huesos y no hay nada por ahí. Es lo que le llaman como un tumor sólido”.

Ricardo González Jr, hijo de ‘Cepillín’.