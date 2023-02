La popular actriz colombiana Nina Caicedo fue retenida en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, en donde se le informó que estaba impedida para ingresar a México por tener activa “una alerta migratoria registrada desde octubre de 2018”.

Caicedo, quien arribó al país este fin de semana, según ha declarado ella misma, tenía la intención de festejar su cumpleaños en la Riviera Maya.

El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que la actriz arribó el viernes 3 de febrero a las 07:45 horas en vuelo Volaris 315, procedente de Bogotá, a la Terminal 2 del citado aeropuerto.

De acuerdo con las autoridades migratorias, la actriz Nina Caicedo fue retornada a su país el mismo viernes a las 10:57 de la noche.

Por su parte, la reconocida actriz que ha participado en producciones como “La niña”, “Azúcar” y “Enfermeras”, entre otras, calificó su retención como “arbitraria”.

Mediante un video que subió a su cuenta de Instagram, Caicedo aseguró que sus papeles están en regla y acusó que le fueron retirados su teléfono celular y pasaporte.

“Me quedé sin documentos en otro país… Me quedé a esperar a que me llevaran al lugar de ‘tránsito’, ¡oh pesadilla! Un lugar horripilante donde las paredes tenían huecos y salían ratas; con gente que llevaba días ahí”.

La actriz narró en la grabación que personal consular de su país se comunicó con ella a un teléfono fijo donde estaba retenida para decirle que autoridades mexicanas les habían informado que alguna vez había intentado tramitar papeles para trabajar y radicar en México, motivo que habría dado pie a su detención.

“Me dijeron que era una alerta migratoria, restrictiva… Obvio inicié el trámite para conseguir papeles, pues me iba a salir un personaje en México y (como actriz) estaba ‘haciendo’ papeles para trabajar de manera legal; no me ‘salió’ el personaje y no seguí con los pasos… De cuando acá es un delito que yo quiera quedarme en un país y después decida no seguir con el papeleo, porque ya no quiero estar allá”

Nina Caicedo.