Niña hace llorar a Paola Suárez: quiso consolarla tras agresión de su novio

Una niña conmovió a Paola Suárez hasta las lágrimas. La influencer rompió en llanto en una transmisión en vivo cuando la menor le expresó que se preocupó por ella cuando supo que se había lanzado de una camioneta en medio de la pelea que tuvo con su novio y por la que fue a dar al hospital.

Paola Suárez fue golpeada por su pareja hace días. La amiga de Wendy Guevara resultó con lesiones en el rostro, el ojo y en las costillas. Después de que se diera a conocer que saltó de su balcón a una camioneta para perseguir a su novio, una niña le dijo que esa escena provocó que se preocupara y que no pudiera dormir.

Mientras Paola Suárez se dirigía a sus seguidores para hablar de todo lo que ha vivido por el episodio de violencia, la voz de una niña la hizo llorar debido a que se dirigió a ella con palabras de aliento.

“Sí me preocupé muchísimo por haberte caído de la camioneta, sí me preocupé mucho. Casi no pude dormir toda la noche”

Expresó la menor fuera de cámara