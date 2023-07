“Sálvame del bullying”: Ninel Conde asegura que “distorsionaron” su voz en video viral

Ninel Conde responde a críticas. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde se defendió luego de que, hace unos días, se viralizara un video en donde el “Bombón asesino” cantaba el tema “Sálvame”, de RBD, dejándola mal parada y recibiendo varias críticas por parte de usuarios de redes sociales. La cantante aseguró que el video viral fue editado alterando el audio.

¿Le distorsionaron la voz? Ninel comparte video original

A través de un largo mensaje, Ninel Conde aseguró que en el video viral se había “distorsionado” su voz y volvieron viral “algo negativo”. En su intensión de defenderse de las fuertes lluvias por cantar el tema que, originalmente, lo canta Anahí, famosa que presenta problemas de salud, Ninel compartió el video original “sin trucos de mala edición”, dijo.

“Sálvame del bullying… La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio quitando incluso la voz del público que cantaba conmigo. Distorsionado mi voz y volviendo algo negativo viral. Aquí les dejo el video original sin trucos de mala edición”, escribió Ninel Conde en su cuenta oficial de Instagram.

Ver más

“Ninel, no cantas”: en redes reaccionan a palabras del “Bombón asesino”

Luego del texto de Ninel Conde, en donde incluso pidió que, si no pueden evitar criticarla, la dejen de seguir en redes, varios cibernautas le hicieron duros comentarios en donde hasta le pidieron que deje de cantar, pues, para su gusto, no lo hace de la mejor manera.

“Lo escucho igual. No cantas, Ninel, entiende”, “Ninel, no hay necesidad de dar explicaciones”, “Ando buscando el video donde canta bien”, “Estuve en ese evento, así que a otros con ese cuento. Como que la que no está soportando es otra”, “Ni como defenderse, sólo que lo ponga en mute”, “Yo la oigo igual, ¿cuál fue el video que alteraron?”, “Yo la amo, pero no le da nadita en la cantada”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Ninel Conde se dice víctima de bullying

La cantante y actriz, que ha sorprendido con increíbles bikinis, se dijo víctima de bullying y de ataques en redes sociales por situaciones falsas, y recordó cuando afirmaron que había confundido la palabra tsunami, situación por la que cayó en una “fuerte depresión”.

“Quiero contarles una historia: hace 13 años por primera vez fui víctima de bullying con aquella falsedad que a alguien se le ocurrió inventar, que confundí tsunami con surimi, cosa que jamás pudieron probar, aun cuando ofrecí recompensa por quien me mostrara una sola prueba. En aquel entonces, las redes eran algo nuevo y Twitter era la moda, y fue ahí donde me tundieron de ataques, los cuales me llevaron a una depresión muy grande, y fue ahí donde me hicieron más fuerte y aprendí que el “hate” viene de la frustración y envidia de gente que no ha podido realizar sus sueños ni ser feliz”. Escribió la cantante.

La famosa, que ha sido señalada por posar con un perrito con el pelo teñido de una popular caricatura, pidió que la dejen de seguir si no pueden parar de criticarla.

“Recuerda que la envida es la admiración disfrazada… Nunca tomes las cosas personales. La crítica habla más de quien la dice. P.D. si no pretenden controlar el hate, les agradeceré el unfollow”, culminó el “Bombón asesino”.