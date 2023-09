¿Le apretaba el tacón? Ninel Conde desata críticas y burlas por su forma de caminar en alfombra roja

Ninel Conde desata críticas y burlas por su forma de caminar. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde es blanco, otra vez, de fuertes criticas, ahora por su manera de caminar durante una alfombra roja. La actriz y cantante acudió a una celebración del programa El gordo y la flaca, y aunque trató de hacer una entrada triunfal, no salió bien librada.

A través de la cuenta de Instagram del popular programa de televisión estadounidense, se compartió la grabación de Ninel Conde que parece, por momentos, tambalearse e irse de lado, situación que no pasó por alto entre los cibernautas.

Ver más

Luego de su entrada, que no fue del agrado del público, Ninel Conde posó para las cámaras; sin embargo, el aspecto de la cantante, que fue criticada por su interpretación del tema “Sálvame”, de RBD, también fue motivo de críticas por parte de los cibernautas.

“Ya no articula ningún movimiento”: critican en redes a Ninel Conde

Tras la publicación de las imágenes en la cuenta de El Gordo y la Flaca, comenzó la lluvia de críticas a Ninel Conde, quien estaba en pleito legal con su exmarido por la custodia de su hijo menor.

“Ya no articula ningún movimiento”, “¿Qué tiene? Por qué camina así”, “Yo pienso que de tanto ejercicio y músculo, ya no puede ni moverse”. “Ella tenía unas piernas muy bonitas, ¿qué pasó?”, “Parece una iguana recién nacida”, “Las patitas temblorosas”. “Camina como si estuviera borracha”, “¿Y por qué camina así? No puede moverse”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Aunque los usuarios de redes sociales también destacaron los cambios en el rostro de la famosa e, incluso, afirmaron que ya se le nota el exceso de bótox. Hubo quien la comparó con Lyn May.

“Será la hija de Lin May. Qué diferente está esa pobre mujer, perdió total naturalidad”, “Ay, no, a esa mujer ya no le entra más bótox y cirugía”. “Esta mujer está rara”, “Tan bonita que era ya con tanta cirugía y bótox parece Lyn May”, “Esta chica está como el dicho: cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento”, comentaron los fans respecto al físico de la famosa.