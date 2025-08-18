¿Ninel Conde habría negociado su salida de “La Casa de los Famosos México”?

GENERANDO AUDIO...

Ninel Conde durante su presentación de “LCDLFM 3”. Foto: GettyImages

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de “La Casa de los Famosos México 3” (LCDLFM) y salió de la popular casa este domingo 17 de agosto. Sin embargo, su eliminación generó una gran cantidad de especulaciones, entre ellas, que su representante estuvo involucrado.

La cantante y actriz empezó fuerte en el reality, pero su participación se vio empañada por varios conflictos con algunos integrantes, como Mar Contreras.

Mánager de Ninel Conde había pedido su salida de “La Casa de los Famosos México”

De acuerdo con varios reportes del medio del espectáculo, Joel Echeverria, productor y manager de Fz Management, agencia de Management & Pr, se habría reunido con la producción de Televisa y Endemol ante la preocupación por la imagen de la actriz, que en los últimos días se cuestionó.

Según Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante, Echeverria habría solicitado la salida anticipada de Ninel Conde luego de detectar que su proyección dentro de la casa comenzaba a verse afectada.

Trascendió que el contrato del “Bombón Asesino” incluye una cláusula que permite a su agencia intervenir en caso de riesgo reputacional.

Esto habría abierto la puerta para una salida negociada sin que la participante fuese notificada oportunamente sobre la solicitud y llamada “contención de daños”.

Ninel Conde y su participación en “La Casa de los Famosos México”

Ninel Conde agradeció su experiencia en el programa y el aprendizaje adquirido y durante una videollamada con sus compañeros, destacó la importancia del tiempo vivido y el impacto emocional de su participación.

“Creo que mi tiempo, es el tiempo de Dios, así que es perfecto y la verdad es que si es muy fuerte estar allá adentro. Con los últimos que estuve, los tres querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí, la verdad”. Ninel Conde

El reality sigue en su cuarta semana colocándose como una de los más vistos de la televisión mexicana.