Ninel Conde protagoniza discusión en “La Casa de los Famosos México” con Mar Contreras

Ninel Conde y Mar Contreras. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde protagonizó este martes una pelea con Mar Contreras durante la tercera edición de “La Casa de los Famosos México”. Y es que a pesar de que el “bombón asesino” es una de las favoritas del público, su comportamiento con otros integrantes de la casa han causado polémica.

Ninel Conde vs. Mar Contreras

El día previo a la noche de nominación, que será este miércoles, Ninel Conde (Cuarto día) y Mar Contreras (Cuarto noche) tuvieron una fuerte discusión durante la segunda función de cine.

Durante el intercambio de opiniones, Mar Contreras le reprochó a Ninel Conde sentirse excluida del grupo de mujeres y que le impide la convivencia con los integrantes de su cuarto.

La cantante le respondió: “Se me hace una falta de respeto para mí y para ellas que pienses que son unas tontas, manipulables. No es personal. No pienses que todo gira alrededor tuyo. Ellas hacen lo que ellas quieren”.

El tono fue subiendo cuando Mar negó haberles llamado “tontas” y le pidió a Ninel que no le atribuyera palabras que nunca mencionó.

“No pongas palabras en mi boca. Te veo ofendida”, a lo que el “bombón asesino” refutó no sentirse ofendida.

Ante esto, Mar intentó tranquilizar el enfrentamiento diciendo que no hablaba con intención de ofender, sino de transmitir lo que siente en la convivencia, pero Ninel le respondió: “Una persona que se deja manipular no tiene intelecto para tomar sus decisiones, y créeme que todas ellas tienen su propio cerebro”.

Las dos cantantes dieron por terminada la discusión ante su visible incomodidad y acordaron hablar en otro ocasión.

A través de las redes sociales han señalado a Ninel Conde de manipular a las otras integrantes de la casa como a Dalílah Polanco, Elaine Haro y Mariana Botas.

Esta noche habrá gala de nominación y veremos si la discusión afectará a las involucradas.