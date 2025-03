“Me golpearon”: Ninel Conde revela que fue víctima de violencia por parte de una expareja

GENERANDO AUDIO...

Ninel Conde reveló que sufrió violencia. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde, el “Bombón asesino”, reveló que fue víctima de violencia por parte de una expareja, de quien prefirió reservarse el nombre. La cantante dio detalles de cómo eran esos agresivos episodios.

¿Cómo fue la violenta relación de Ninel Conde?

Durante una conferencia ofrecida por Ninel Conde, y retomada por el programa “Sale el Sol”, la famosa aseguró que fue ahorcada por su entonces pareja y confesó que, para ella, fue muy traumático.

“Sin ponerle cara, yo viví violencia física. A mí me pegaron, a mí me golpearon y nunca lo había dicho… Yo viví violencia física. Me ahorcaba, me arrancaron la ropa, me quemaron una Biblia enfrente de mí. Fue algo muy traumático”.

De acuerdo con el “Bombón asesino”, luego de la agresión, su entonces pareja tenía episodios de arrepentimiento en donde la chantajeaba con quitarse la vida si no conseguía su perdón.

“Se los cuento porque ahora me arrepiento de haber aguantado tanto tiempo pensando que esa persona iba a cambiar porque después de que venía un episodio de violencia, venían las lágrimas, venía el arrepentimiento y el perdóname y me voy a matar si no me perdonas”.

Ninel Conde también confesó lo complicado que fue para ella salir de la relación, pues, dijo, una pareja tóxica termina por contagiar su entorno, por lo que duró cuatro años en esa situación.

“El hombre tóxico contamina a la pareja, o la mujer tóxica contamina a la pareja, eso es una cosa que se contagia y no te das cuenta y entras en un círculo vicioso y no puedes salir. Yo me tardé cuatro años en salir de ahí”.

Además, Conde consideró que con una primera agresión vendrán más y reveló la razón por la que no podía terminar con esa relación.

“Un hombre que te levanta la mano una vez lo va a volver a hacer… (No lo dejaba) porque estaba enferma de codependencia”.

¿Cómo salió Ninel Conde de esa relación tóxica?

Finalmente, tras cuarto años de una relación poco sana, Ninel Conde logró salir de ahí ante la aparición de otra persona que se convertiría también en su pareja.

“En una de esas 400 veces que te dominaba llegó esta persona y me empezó a hacer sentir como una reina. Me trataba divino y fue cuando yo no volví. No estaba sana emocionalmente y tampoco fue lo correcto, pero en su momento me sirvió para salir de esa cosa terrible”.