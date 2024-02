“Tremendo chichón me salió”: Ninel Conde se desmaya y se golpea en la cara

Ninel Conde sufrió un desmayo. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde, el “Bombón asesino”, sufrió un desmayo que la llevó a desplomarse y golpearse la frente, causándole un “tremendo chichón” que la famosa actriz y cantante mostró a sus seguidores en Instagram.

A través de un video, Ninel Conde reveló que fue el dolor de un cólico lo que la llevó a desmayarse y golpearse la cara, y hasta morderse la lengua.

“Me levanto con un cólico, un retortijón. Tremendo chichón me salió porque con el cólico tan grande que me dio por el té laxante, me desmayé del dolor y caí al suelo. Hasta la lengua me mordí. Estoy con un gran chichón”.

En las imágenes que compartió la cantante, que enfrentó problemas legales con su expareja por la custodia de su hijo menor, se ve el golpe en la cara de Ninel Conde. Por el impacto, comenzó a notarse un moretón en la zona.

Ninel Conde confesó que tomó el té para depurar la harina de una pizza que llegó a su casa por error de una aplicación que lleva comida a domicilio.

“Tenía tanta hambre que dije ‘de aquí a que reclamo’, eran casi las 11:00 de la noche y me comí dos pedazos de esa pizza gigante, gordísima. Me cayó tan pesado, me sentía tan llena, me sentía tan abotargada que me tomé un tecito para al día siguiente sacar toda esa harina”.

En tono de broma, el “Bombón asesino” se sintió aliviada de que existiera el retoque digital, ya que tenía una sesión de fotos y parecía, dijo, “un unicornio”.

“Para colmo tengo fotos. Lo bueno que existe el Photoshop. Un unicornio”.

En su publicación de redes sociales, Ninel Conde aseguró que el “show debe continuar”. A través de sus historias de Instagram, compartió cómo lució en la sesión de fotos. También mostró cómo lograron taparle el chichón que tenía en la frente.