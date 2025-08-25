GENERANDO AUDIO...

Ninel Conde y Wendy Guevara. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde, tercera eliminada de “La Casa de los Famosos México” (LCDLFM), lanzó un fuerte comentario contra Wendy Guevara que causó controversia.

Y es que durante una transmisión, Ninel Conde aseguró que “La Casa de los Famosos México nunca ha ganado una mujer”, pero cabe recordar que Wendy Guevara se alzó como la triunfadora de la primera temporada del reality hace dos años.

¿Qué es lo que dijo Ninel Conde contra Wendy Guevara?

“En La Casa de los Famosos México nunca ha ganado una mujer. Eso es un facto que esperemos. Bueno yo creo que en esta ocasión no va ser la excepción porque ya sabemos que hay una tendencia muy marcada”. Ninel Conde

El comentario de la “Bombón asesino” fue tachado de transfóbico por los seguidores de la influencer.

Así reaccionaron las redes a los comentarios de Ninel Conde

Las reacciones no se hicieron esperar y en las redes sociales se llenaron de mensajes que acusaban a Ninel Conde de lanzar un comentario transfóbico y discriminatorio.

Para muchos, al decir que “ninguna mujer ha ganado” el reality, la cantante estaba excluyendo y deslegitimando a Wendy Guevara como mujer.

Estos fueron algunos de los comentarios que generó la declaración de Ninel Conde en las redes sociales: “Es una ardida, lo bueno que Wendy y las pérdidas ya le dieron su arrastrada”, “No es lo que dice, es la forma que lo dice”, “Ya callen a Siliconde pobre transfóbica”, “Y luego dice que ella es jota y de la comunidad y miren las animaladas que le brotan”.

¿Qué respondió Wendy Guevara?

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha respondido al comentario de la actriz; sin embargo, en declaraciones pasadas, la influencer admitió que no se siente una mujer “real”.

“Me han atacado porque yo siempre he dicho que no me considero una mujer. Yo siempre he dicho que soy una chica transexual y, para mí, una mujer es la mujer biológica, que puede dar un bebé”, expresó Wendy, en declaraciones retomadas por TVNotas.