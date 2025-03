Ninel Conde se lastima la rodilla durante sus vacaciones en la nieve; “tocará rehabilitación”, afirma

GENERANDO AUDIO...

Ninel Conde sufre accidente. Foto: AFP | Archivo

Ninel Conde sufrió un accidente durante sus vacaciones en la nieve. A través de su cuenta de Instagram, el “Bombón asesino” explicó cómo fue que terminó con una aparente lesión en la rodilla durante el último día de estancia en el clima frío.

“En el último día de la manera más tonta se me torció el esquí y mi rodilla me dio un ‘resortazo’, yo creo que fue un ligamento y me lastimé. Estoy con hielo”, explicó la cantante en un video que compartió con sus seguidores.

De acuerdo con la también actriz, toda su estancia pasó sin mayores problemas; sin embargo, alguien le pisó el esquí el último día, causándole una lesión. Incluso, en tono irónico, la famosa aseguró que son cosas que solamente le pueden pasar a ella.

“Todos los días esquiando, y esto fue bajándome, me aplastaron el esquí de atrás y se me dobló la rodilla. Cosas que pasan al ‘bombón asesino’, solo al ‘bombón asesino’ en el último día”.

Finalmente, Conde destacó que estará en rehabilitación, pues debe estar en buenas condiciones para el lanzamiento de la canción que tiene prevista, y para lo que necesita “estar al 100”, dijo.

“Moraleja: por más que te cuides, cuando te toca, aunque te quites. Ni modo. Tocará rehabilitación y echarle ganas porque tenemos el lanzamiento de mi nueva canción con Nacho, así que tengo que estar al 100, esto no me va a parar, tengo que echarle ganas”.

“Todo obra para bien”: fans desean lo mejor a Ninel Conde

Luego de que el “Bombón asesino” compartiera el percance que tuvo en al final de sus vacaciones, varios seguidores le desearon una pronta recuperación, y aseguraron que vendrán cosas buenas para ella.

“Todo obra para bien”, “Ya vas a estar bien, Ninel”, “Recupérate pronto”, “Dios está cuidándote de todo”, “Lo importante es la buena actitud y a ti se sobra. Dios contigo”, “No es problema. Las Diosas se recuperan rápido”, “Estás hermosa, Ninel”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la famosa.