Ninel Conde, tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

Ninel Conde. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025. La salida de la actriz se dio la noche del 17 de agosto, cuando se reveló que obtuvo la menor cantidad de votos en la jornada.

La conducción de Galilea Montijo llevó a Ninel Conde y Mar Contreras al jardín para ocupar la silla giratoria, dinámica donde se anunció la decisión del público.

Más de 16 millones de votos definieron la eliminación. Finalmente, el sobre abrió el resultado:

“Por decisión del público, quien abandona La Casa de los Famosos México esta noche eres tú, Ninel”.

Ninel Conde salió con una sonrisa, mientras Alexis Ayala, Facundo, Guana y Mar Contreras regresaron a la casa más famosa de la televisión.

En contraste, Mariana Botas logró librarse de la nominación luego de que Elaine Haro utilizara la salvación el 15 de agosto, sacándola de la placa y dejando en riesgo a Aldo de Nigris.

El pasado 13 de agosto, Ninel Conde había quedado nominada junto a otros cinco participantes tras el reparto de puntos entre los habitantes. Recibió votos en su contra por parte de Mar Contreras, Abelito y Alexis Ayala, lo que la colocó en la cuerda floja y, finalmente, la llevó a convertirse en la tercera eliminada.