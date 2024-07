¡Niurka llora del coraje! Acusa a Juan Osorio de abandonar a su hijo por 10 años

Niurka revela abandono de Juan Osorio a su hijo Emilio. Foto: Cuartoscuro

La relación entre Juan Osorio y Niurka Marcos se volvió tensa en los últimos meses, después de que la cubana lanzara un par de críticas sobre la nueva versión de “Aventurera”, producción hecha por Osorio.

A partir de que la vedette cuestionó la participación y talento de Irina Baeva, la expareja no deja de mandarse mensajes para lastimarse el uno al otro. Esta vez, se reveló que supuestamente el productor no atendió a su hijo Emilio por más de 10 años, lo que generó una serie de comentarios negativos en las redes sociales.

Ver más ¡La polémica de Niurka y Juan Osorio no termina y en esta ocasión la vidette terminó en llanto al hablar de la calidad humana del productor y del abandono hacia su hijo Emilio! 😭😡📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/VzkAc6mtwu — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 8, 2024

Niurka acusa a Juan Osorio de abandonar a su hijo

En medio de este conflicto, Niurka Marcos utilizó su Instagram para compartir, entre lágrimas, que Juan Osorio abandonó a su hijo Emilio durante una década, cuestionando su “calidad humana”.

“Diez años, sin importarte tu hijo. Sí, te tuviste que haber comprado una put4 calidad humana para Irina ¿Dónde venden esa ch1ng4der4? Para que yo compre una para ti. Cuando una década después puse a tu hijo en tus manos y pagaste para que desapareciera el video home del mercado. Obviamente, pagaste para que tu hijo no lo viera, pero entérate, yo se lo enseñé”. Niurka Marcos

Descuidos e hipotermia

Niurka también recordó un incidente durante la grabación de la novela “Velo de novia” en Veracruz, donde, según ella, estuvo a punto de sufrir hipotermia por el descuido de Osorio.

“Cuando me dejaste dos horas, que me dio hipotermia, en la última escena de “Velo de novia” ¿En dónde estuvo tu calidad humana?”. Niurka Marcos

Niurka advirtió a Osorio que dejara de hablar sobre ella o, de lo contrario, revelaría todos sus “trapos sucios”, sin importar las consecuencias.

Juan Osorio responde a los señalamientos de Niurka

Por su parte, Juan Osorio aprovechó un encuentro con la prensa para expresar su deseo de poner fin a la polémica con Niurka.

“No tengo nada que responder. Ustedes tienen los testimonios, toda la historia, ¿yo qué tengo qué decir? Tengo una mujer que adoro y que respeto. Nada más que no la toque, que no se metan con ella y te juro que no abro la boca. Yo no he hecho nada malo y han sido muchos años que yo me he mantenido con la boca cerrada. Me he mantenido en esa postura y en ese respeto”.

Ver más Juan Osorio responde a Niurka después de que le cuestionara su calidad humana, sin embargo, el actor ya no responderá a los ataques de la vedette. 😶😬📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/nDEM0UGBQS — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 8, 2024

Hasta el momento, Emilio Osorio no ha emitido ninguna declaración respecto a las acusaciones de sus padres.