¡En esta esquina, Niurka! Cubana arremete contra Maryfer Centeno en programa en vivo 

Niurka arremete contra Maryfer Centeno en programa en vivo. Foto: Cuartoscuro

Niurka, la llamada “mujer escándalo”, volvió a la polémica, ahora por protagonizar un encontronazo con la grafóloga Maryfer Centeno, durante un programa en vivo y cuya grabación se hizo viral en redes sociales.

[No dejes de leer: ¿Quién es Maryfer Centeno, famosa grafóloga con la que se peleó Niurka?]

¿Cómo fue el pleito entre Niurka y Maryfer Centeno?

Durante el programa, Niurka mostró su desagrado por Centeno, quien, hace unas semanas, analizó la relación entre la vedette y Juan Vidal. Luego del primer intercambio de palabras, la exesposa de Juan Osorio decidió voltear el sillón para darle la espalda a su contrincante.

“Tú no puedes dar una opinión, según lo que tú quieres que escuche quien está sentado a lado tuyo. Tú le estás endulzando el oído y dorándole la píldora”. Comenzó diciendo Niurka

Ante las palabras de la cubana, Maryfer Centeno trató de desmentir y defenderse, situación que volvió a causar la molestia de Niurka, quien, a gritos, alegaba que se trataba de mala educación y faltas de respeto en su contra.

Sin embargo, con el paso de los segundos, la famosa regresó el asiento a su lugar, no sin antes tratar de golpear a Maryfer Centeno con las pompas, para minimizar el trabajo de su contrincante.

“Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque a mí me vale madres lo que tú opinas. Porque además me vale ma***. Esa mam*** de que adivinas el cuerpo. Escuincla, qué edad tiene esta escuincla que todavía le falta mucha vida para analizar. Todavía te hace falta muchas vividas, muchas caídas, te hace falta mucha vida para estar hablando estas mier***”, Niurka

Advertencia: en el siguiente video se escuchan palabras altisonantes; se recomienda discreción.

Ver más "Niurka":

Por críticas a su actitud hacia Maryfer Centeno en el programa 'La saga'.pic.twitter.com/D8y9gVquez — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 10, 2023

Ante las duras palabras de Niruka, Maryfer Centeno se defendió, asegurando que la personalidad de la polémica cubana era sólo un personaje y no era real.

“Haces esto por publicidad y que eres un personaje”. Maryfer Ceneteno

Pero todo escaló más cuando Niurka se refirió a Centeno como “estúpida”, situación que enojó a la joven.

“Deja de decirme estúpida, respeta el espacio de Adela Micha, ésta no es tu casa”. Maryfer Centeno

Luego de viralizarse el video, varios cibernautas lamentaron las agresiones a Centeno por parte de Niurka Marcos, a quien criticaron por la manera en la que se comportó durante la entrevista.

“Con este tipo de personas, yo me hubiera parado y me voy, y me evito un mal rato, no le vas a ganar nunca, así es ella, corriente, vulgar”, “la decadencia en su máxima expresión… a mí me hacen eso en mi show y se acabó el programa”, “Niurka es un personaje vulgar y corriente hoy, mañana y siempre, no entiendo cómo aguantó Maryfer”, “A Niurka se le acabaron sus 5 minutos de fama; ocupa ser cancelada”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios de redes sociales.