La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una advertencia a los consumidores ante la falta de conciliación de la boletera Fullpass Administración SA de CV, relacionada con la cancelación del evento Afterlife. La dependencia recomienda no adquirir boletos para futuros eventos anunciados por esta empresa.

Cancelación de Afterlife y reembolsos pendientes: Profeco alerta

En marzo, los productores de Afterlife informaron la cancelación del evento y la boletera publicó los métodos de reembolso de boletos, incluyendo cargos por servicio y atención personalizada vía correo electrónico.

Sin embargo, hasta el momento, de 265 quejas registradas en 19 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO), sólo 40 se han conciliado, mientras que 217 permanecen en proceso y el resto en desistimiento o archivo provisional.

Fullpass no ha sido localizada

Las quejas pendientes no han podido notificarse al proveedor debido a que Fullpass no ha sido localizada en los domicilios registrados ante la Profeco ni en las direcciones proporcionadas por los consumidores afectados.

A través de la Odeco Zona Leona Vicario, en Ciudad de México, se realizan gestiones ante otras instancias federales para determinar un domicilio fiscal que permita continuar con los procesos de conciliación.

Recomendaciones de Profeco

Debido a cancelaciones unilaterales y la ausencia en conciliaciones, Profeco sugiere a los consumidores evitar comprar boletos con Fullpass hasta que la situación se regularice.

La dependencia recuerda que, de acuerdo con el Artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), los consumidores tienen derecho a una compensación mínima del 20% del precio pagado cuando el proveedor es responsable de la cancelación o prestación deficiente del servicio.

