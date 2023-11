“No estamos solas mientras estemos juntas”: Anahí lanza mensaje por el 25N en concierto

Anahí lanzó el mensaje durante un concierto. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Anahí, integrante de RDB, previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), lanzó un mensaje en donde se pronunció en contra de cualquier injusticia hacia las mujeres.

Lo anterior, quedó grabado al finalizar un concierto en Monterrey, Nuevo León. El video circuló en diversas cuentas de redes sociales como @FierasDeAnahi.

¿Qué dijo Anahí?

¡NO ES NO!"

“Soy una mujer que tiene dos hijos y que los estoy educando para que tu mamá, con niñas chiquitas, cuando crezcan se sientan seguras con ellos. Mujeres, entendamos que somos tribu, que no estamos solas mientras estemos juntas. No tengas miedo. ¡No es no!”

En ese sentido, Anahí destacó la importancia de la educación en los hijos, para finalizar, su mensaje agradeció a todos la fanaticada que se reunió en Monterrey.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora el 25 de noviembre de cada año. Esta jornada tiene como objetivo sensibilizar y denunciar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo, así como promover medidas para erradicarla.

Anahí reaparece

Tras tener problemas durante un concierto en Brasil, Anahí reapareció mediente un mensaje en su cuenta de Instagram, la joven confesó un poco de miedo cuando tuvo dolencias.

“Fueron días de muchas emociones. Lo que pasó con mi salud nos asustó. No entendí nada, estaba perfecta y de pronto no me podía mover del dolor. Lo último que quería era subir a una ambulancia hasta que no pude más”.

Sin dar mayores detalles sobre su estado de salud, Anahí aseguró que estaba recuperándose para los próximos fechas en México, como la de Monterrey, en donde lanzó su mensaje por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.