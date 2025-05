GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny ofrecerá varios conciertos en la CDMX en diciembre. Foto: AFP

Los conciertos que dará Bad Bunny el próximo diciembre en el Estadio GNP han generado gran expectativa y alta demanda.

Los fans están desesperados por conseguir boletos para el tour “Debí tirar más fotos” por lo que hacen lo imposible para tenerlos.

Y en este afán por ser los miles que estén en el concierto de Bad Bunny, algunos pueden caer en fraudes, tal como ocurrió en su concierto en el Estadio Azteca en 2022.

Profeco alerta sobre los boletos físicos

El día de ayer la Profeco desmintió la venta de boletos físicos que supuestamente se iba dar en las taquillas del Estadio GNP.

La noticia se empezó a esparcir por las redes sociales, tanto que algunas personas se fueron a formar al recinto, pero personal de la Profeco y Ticketmaster los orientaron sobre la venta de boletos, que solo sería de manera digital.

¿Cómo evitar caer en fraudes?

El blog de Ticketmaster recomienda lo siguiente para evitar ser víctima de fraude en los próximos conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México.

Tener siempre precaución al adquirir boletos en sitios de terceros. La información publicada en otras páginas web o en redes sociales puede no ser confiable.

Sea especialmente cuidadoso al tratar con vendedores individuales que aseguran tener boletos disponibles. Desconfiar de los métodos de pago poco convencionales o inseguros que puedan solicitar.

Evitar comprar entradas a desconocidos, en particular si piden hacer una transferencia directa de dinero o si no se especifica claramente que se trata de una transacción de compra legítima. Lo mismo aplica si le solicitan proporcionar los datos de su tarjeta de crédito por teléfono, lo cual no es recomendable bajo ninguna circunstancia.

Otro tipo común de estafa ocurre cuando el supuesto vendedor pide realizar el pago mediante una tarjeta de regalo. Ticketmaster nunca pedirá comprar tarjetas de regalo, ya sea de Ticketmaster o de terceros, para pagar las entradas.

Asimismo, no comprar boletos antes de que la gira o evento haya sido anunciado oficialmente. Algunos sitios de terceros o vendedores particulares ofrecen entradas cuando aún no las tienen disponibles, una práctica conocida como venta especulativa de entradas.

También tener cuidado con entradas duplicadas. Los estafadores pueden distribuir la misma entrada digital a varios compradores. Por eso, la entrada digital es la forma más fácil y segura de acceder a los eventos. La mayoría de los boletos de Ticketmaster para espectáculos en estadios y arenas se entregan de forma digital, con códigos de barras que se actualizan cada 15 segundos para prevenir robos o copias, manteniendo sus boletos seguros.

Un último consejo: evitar compartir capturas de pantalla que incluyan información personal como nombre completo, número de pedido, dirección o datos de su tarjeta de crédito, especialmente durante el proceso de pago y confirmación en Ticketmaster.