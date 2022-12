El grupo Intocable canceló intempestivamente un concierto que brindaba en la Arena Monterrey, debido a que su vocalista comenzó a “sentirse mal”.

El concierto estaba en su apogeo este viernes 2 de diciembre cuando Ricky Muñoz, cantante de la agrupación, informó que no podría seguir, pues le dolía la garganta.

Te recomendamos: Que no te engañen: ¿cómo comprar de forma segura por internet con tu aguinaldo?

Casi a la mitad del show, al terminar una canción, Ricky expresó que no podía seguir, lo que sorprendió a los miles de fans que se encontraban en la Arena Monterrey.

El enojo del público, el cual se trasladó a redes sociales, devino después, cuando el vocalista de la banda informó que no regresarían el dinero de las entradas.

Pese a que el espectáculo no culminó, Ricky Muñoz, afirmó que no podrían regresar el dinero que sus fans habían pagado por verlos.

También puedes leer: Huele a romance: Karely Ruiz reacciona a posteo de Kevin Álvarez

"No les podemos regresar el dinero, digan buh, hagan lo que quieran, no les vamos a regresar el dinero": Ricky Muñoz. #Intocable Yo mejor puro @grupo_pesado pic.twitter.com/MoNu8xQb7j

“Ya sé que viene el ¡bu! No les podemos regresar el dinero, hagan lo que quieran, no les vamos a regresar el dinero”.

Lo anterior, generó una andanada de críticas hacia la agrupación de quienes vieron una falta de respeto hacia su público, lo que dio paso a que el cantante saliera, mediante un video, a aclarar la situación.

“La forma arrogante de cancelar fue la que enojo, tantos años en esto y a poco nunca has aprendido el tacto en un caso como estos”; “El peor concierto y el peor trato al público. Sale 1 hora tarde, no prende, y al cantar 8 canciones dice no me la estoy pasando bien”; “Hiciste perder dinero a la gente en los gastos colaterales del concierto y la forma en que te diriges, como si nos hicieras un favor y todavía sin disculpa”.

Comentarios en Twitter tras cancelación de Intocable.