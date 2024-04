“No me siento bien”: Yolanda Andrade sufre recaída; esto se sabe de su salud

Yolanda Andrade sufre recaída de salud. Foto: Getty

Yolanda Andrade volvió a encender las alarmas por su salud. La conductora reveló que enfrenta una recaída por el problema de aneurisma que la llevó al hospital meses atrás.

“Hoy no me siento bien. Tuve, otra vez, el episodio del ojo, lo tuve desde la madrugada. La verdad no me sentí bien… Me despertó el dolor y tuve que volver a poner el parche por la luz y no me siento bien”, explicó Yolanda Andrade.

Después de las declaraciones de Yolanda Andrade ante varios micrófonos, entre ellos los del canal de YouTube de Berenice Ortiz, Montserrat Oliver detalló un poco más la recaída de su compañera y expareja sentimental.

“Yo pasé por ella, como siempre que venimos a grabar Montse y Joe, y veo que le volvió a dar lo del ojo, no se siente bien. Otra vez la migraña con el ojo que le hace llorar y llorar y que no puede ver la luz. Dice que, de repente, está dormida, y es como si alguien llega con un picahielo y se lo entierra en el ojo, así de fuerte es el dolor”

La guapa presentadora de televisión aseguró que el problema de salud de Yolanda Andrade no ha terminado y que las molestias se han vuelto intermitentes.

“Está horrible. Lleva un año en tratamiento y de repente no le pasa, luego en un mes le pasó, a lo mejor tres veces, y ahorita en una noche tres veces, en menos de un día. Está rarísimo”

¿Brujería a Yolanda? Montserrat no descarta la idea

Al ser cuestionada sobre si creía que Yolanda Andrade estaba siendo víctima de brujería, Montserrat Oliver afirmó que han considerado esa posibilidad. Además, dijo, la conductora está “protegida en todos los sentidos”

“Si lo hemos llegado a pensar, obviamente, pero, pues, para saber. Hay que buscarle por todos lados. Yolanda se está atendiendo en todos los sentidos. Está con los mejores médicos, está con la acupunturista y está protegida en todos los sentidos… Tiene el escapulario, ella es muy devota de la Virgen y de Diosito y hay que pedirle, ponerse en sus manos, y que todo el bien acabe con el mal”

Aunque Oliver no reveló si tienen alguna teoría de quién pudiera ser, afirmó que el karma regresa todo el mal.

“Dicen que sí existe esto (la brujería). Yo sé que, así como existe el bien, existe el mal. Yo siento que el karma, de verdad se regresa, esas personas que hacen esto, es muy feo”