¡No quieren a Christian Nodal! Feministas exigen cancelar su show del Grito en Morelia

Señalan el comportamiento del artista hacia las mujeres. Foto: Cuartoscuro

Christian Nodal se presentará en Morelia, capital del estado de Michoacán, como parte del concierto de la celebración del Grito de Independencia.

Sin embargo, comenzó a circular una petición por parte de un grupo feminista que exige al Gobierno de la entidad la cancelación de su presentación por distintos motivos, entre ellos, el uso de prácticas legales para limitar los derechos de crianza de su expareja, Cazzu, madre de Inti, su hija.

De la misma manera, en Change.org circula una petición ciudadana para cancelar el concierto del intérprete sonorense para el próximo 15 de septiembre.

¿Qué dice la petición para cancelar el concierto de Christian Nodal en Morelia, Michoacán?

La Red Colectivas Feministas de Michoacán (RedCoFem) pidió al Gobierno estatal cancelar la presentación de Christian Nodal durante el Grito de Independencia en Morelia.

De acuerdo con el pronunciamiento, emitido el 4 de septiembre, la agrupación señaló que la contratación del cantante normaliza la violencia patriarcal, pues ha sido señalado públicamente por conductas de control y violencia hacia la cantante argentina, Cazzu, madre de su hija Inti.

“El testimonio reciente de ella evidencia cómo, incluso con poder económico y mediático, los hombres ejercen control y violencia contra las mujeres y sus hijas”, subrayaron.

Las integrantes de la RedCoFem sostuvieron también que este concierto envía un mensaje contrario a la justicia, pues mientras miles de madres y mujeres en Michoacán enfrentan la indiferencia institucional, el Gobierno celebra a un cantante que, aseguran, representa la cultura del abandono paterno, el control y la impunidad patriarcal.

La agrupación destacó que el Grito de Independencia también honra a figuras como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, por lo que consideraron “una traición a su legado” que se presente en el escenario principal un hombre señalado por violencia contra su expareja y su hija.

También hay una petición en Change.org

Por otro lado, en Change.org circula otra petición que exige que Christian Nodal no se presente el próximo 15 de septiembre.

“Es indignante que el Gobierno de Michoacán decida utilizar recursos públicos en la contratación de Christian Nodal, un cantante que ha estado envuelto en polémicas de violencia vicaria y económica en contra de su hija y expareja. Quienes hemos sido víctimas de cualquier forma de violencia sabemos lo doloroso y frustrante que resulta ver cómo se celebra y apoya a individuos que, con sus acciones, demuestran faltas de respeto tan graves hacia sus seres queridos y las mujeres en general”. Menciona la petición creada por Arcelia Imelda Valencia Mendoza

Al momento, registra más de 9 mil firmas.

La polémica por la petición del concierto de Christian Nodal se suma a la de su esposa Ángela Aguilar, quien se presentará con su padre, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo Aguilar, el próximo 15 de septiembre y también existe una petición para que cancelen su concierto.

[ASÍ TE INFORMAMOS: Lemus habla sobre polémica de cancelar la participación de los Aguilar en el Grito en Jalisco]