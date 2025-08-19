GENERANDO AUDIO...

Jorge Hernández, Luis Miguel y Juan Gabriel. Foto: Cuartoscuro/GettyImages

Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sufrió una caída en el escenario durante su presentación en la Feria Nacional Potosina 2025. Pero este incidente, que se volvió viral en redes sociales, no es el único que ha quedado captado en video.

Juan Gabriel, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Christian Nodal y Paulina Rubio son algunos de los famosos que han tenido algún percance en medio de su presentación, por ello, te presentamos este recuento de caídas.

Luis Miguel y su resbalón en la Arena Ciudad de México

El llamado “Sol de México” también ha vivido un episodio similar. En uno de sus conciertos en la Arena CDMX, Luis Miguel perdió el equilibrio y cayó de espaldas frente a miles de asistentes. El hecho se convirtió en tendencia y demostró que ni las estrellas más cuidadosas están exentas de estos accidentes.

Juan Gabriel, el “Divo de Juárez”

Juan Gabriel protagonizó una de las caídas más recordadas cuando, en pleno concierto, tropezó y terminó en el suelo. Aunque el golpe preocupó a sus seguidores, el intérprete se levantó con humor y continuó con su espectáculo, fiel a su estilo carismático.

Alejandra Guzmán y su accidente en el escenario

Conocida por su energía y despliegue físico, Alejandra Guzmán sufrió una caída que encendió alarmas entre sus fans. La cantante se resbaló mientras cantaba, y aunque terminó adolorida, decidió seguir con el show, reafirmando su fama de guerrera del rock.

Christian Nodal y el tropiezo inesperado

Durante una de sus giras, Christian Nodal también protagonizó un momento incómodo cuando cayó en pleno escenario. Aunque rápidamente fue auxiliado, el accidente no pasó desapercibido y generó un sinfín de comentarios en redes sociales.

Paulina Rubio, Natanael Cano y Fher Olvera

Otros artistas como Paulina Rubio, Natanael Cano y Fher Olvera (de Maná) también se han sumado a la lista. En todos los casos, las caídas se han vuelto virales, provocando desde preocupación hasta memes, pero sobre todo, evidenciando que el escenario es tan impredecible como la vida misma.