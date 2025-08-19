No sólo el vocalista de Los Tigres del Norte, las caídas en el escenario más impactantes

| 16:07 | Alberto Estrada | Agencias
Jorge Hernández, Luis Miguel y Juan Gabriel. Foto: Cuartoscuro/GettyImages

Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, sufrió una caída en el escenario durante su presentación en la Feria Nacional Potosina 2025. Pero este incidente, que se volvió viral en redes sociales, no es el único que ha quedado captado en video.

Juan Gabriel, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Christian Nodal y Paulina Rubio son algunos de los famosos que han tenido algún percance en medio de su presentación, por ello, te presentamos este recuento de caídas.

@eldela_z_azul

#humor #tigresdelnorte #jefesdejefes

♬ sonido original – EldelaZ

Luis Miguel y su resbalón en la Arena Ciudad de México

El llamado “Sol de México” también ha vivido un episodio similar. En uno de sus conciertos en la Arena CDMX, Luis Miguel perdió el equilibrio y cayó de espaldas frente a miles de asistentes. El hecho se convirtió en tendencia y demostró que ni las estrellas más cuidadosas están exentas de estos accidentes.

Juan Gabriel, el “Divo de Juárez”

Juan Gabriel protagonizó una de las caídas más recordadas cuando, en pleno concierto, tropezó y terminó en el suelo. Aunque el golpe preocupó a sus seguidores, el intérprete se levantó con humor y continuó con su espectáculo, fiel a su estilo carismático.

Alejandra Guzmán y su accidente en el escenario

Conocida por su energía y despliegue físico, Alejandra Guzmán sufrió una caída que encendió alarmas entre sus fans. La cantante se resbaló mientras cantaba, y aunque terminó adolorida, decidió seguir con el show, reafirmando su fama de guerrera del rock.

@julioramirez5254

SE CAYO ALEJANDRA GUZMAN 💥 ¿QUE LE PASO? #caida #alejandraguzman #cadera #lesion #fyp

♬ sonido original – Julio Ramírez

Christian Nodal y el tropiezo inesperado

Durante una de sus giras, Christian Nodal también protagonizó un momento incómodo cuando cayó en pleno escenario. Aunque rápidamente fue auxiliado, el accidente no pasó desapercibido y generó un sinfín de comentarios en redes sociales.

@karene135

CC te caes y quieres fingir que no te dolió 🥹😂😂 #nodal #guatemala #nodalcaída #fyp #fypシ #karene135 #viral #tiktok #fypageシ #christiannodal #belinda #ganandocomosiempre #nodalybelinda

♬ Oh No – Kreepa

Paulina Rubio, Natanael Cano y Fher Olvera

Otros artistas como Paulina Rubio, Natanael Cano y Fher Olvera (de Maná) también se han sumado a la lista. En todos los casos, las caídas se han vuelto virales, provocando desde preocupación hasta memes, pero sobre todo, evidenciando que el escenario es tan impredecible como la vida misma.

@pauleonh

#foryou #fyp #caida #famosos #mexico🇲🇽

♬ sonido original – 𝕻𝖆𝖚𝖑 𝕷𝖊𝖔𝖓

Te recomendamos:

Premios Juventud 2025: Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones

Entretenimiento

Premios Juventud 2025: Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones

Camila Mendes toma cerveza en trajineras de Xochimilco

Entretenimiento

Camila Mendes toma cerveza en trajineras de Xochimilco

Humberto Zurita se somete a operación, confiesa que sintió la presencia de Christian Bach

Entretenimiento

Humberto Zurita se somete a operación, confiesa que sintió la presencia de Christian Bach

¿Quién es Mayela Laguna, señalada de haber tenido una relación extramarital con Gustavo Adolfo Infante?

Entretenimiento

¿Quién es Mayela Laguna, señalada de haber tenido una relación extramarital con Gustavo Adolfo Infante?

Etiquetas: , , ,