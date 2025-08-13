GENERANDO AUDIO...

Nodal pidió disculpas a Cazzu. Foto: CUARTOSCURO

Christian Nodal pidió disculpas a Cazzu y confesó que Ángela Aguilar es el “amor de su vida”, así lo dijo el cantante durante una entrevista con la periodista Adela Micha y la cual no ha salido al aire; sin embargo, publicó un adelanto a través de su canal de YouTube “La Saga”.

Esta charla sale a relucir apenas unos días de que Cazzu habló sobre la pensión que recibía su hija, tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿Nodal ofreció disculpas a Cazzu?

Al ser abordado por la conductora sobre la plática que estaban teniendo, Nodal pidió disculpas a Cazzu, pero dejó algo muy claro, él está enamorado de Ángela Aguilar y es la mujer con quien quiere estar siempre.

¿Cómo describe Nodal su relación con Cazzu?

El cantante contó que durante su relación con Cazzu terminaron seis veces; sin embargo, la pareja se reconciliaba uno o dos días después.

De acuerdo con Christian Nodal, Cazzu puso las cartas sobre la mesa y le habría dicho que ella no era la mujer que él necesitaba:

“Las rupturas previas eran como ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón, cuando me dijo eso ‘Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré’.” Christian Nodal

¿Ángela Aguilar no es la culpable de la ruptura entre Nodal y Cazzu?

Nodal también señaló que su actual esposa (Ángela Aguilar) no existía mientras él estaba con Cazzu, “Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación”.

¿Por qué se enamoró de Ángela Aguilar?

“Me encontré una Ángela más madura”, así fue como el cantante dijo que su amor por su actual pareja se encendió, a tal grado que él la considera “el amor de su vida”.

La plática completa se estaría estrenando el miércoles 13 de agosto a las ocho de la noche, en el canal de YouTube de Adela Micha.