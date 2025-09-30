GENERANDO AUDIO...

Nodal y Lucero, los elegidos de la revista Eres. Foto: Getty

Christian Nodal y Lucero fueron la pareja elegida por la revista Eres, para ser su portada del mes de octubre. Ambos representan al género musical, cada uno desde sus trincheras.

Aunque estos artistas se deben a generaciones diferentes, congeniaron con el tema regional, donde ambos coincidieron en los dotes de talento que ofrecen, es una gran contribución a la música mexicana.

Nodal y Lucero

Muchas sonrisas, atuendos negros y de cuero, fueron parte de la pieza central para que Nodal y Lucero quedaran retratados en la portada de la revista Eres, lo cual estuvo acompañado de la leyenda “Generaciones unidas en el crossover del año”.

En la composición, Lucero abraza al esposo Ángela Aguilar por la espalda, en tanto, Christian le toma de la mano a la cantante.

El resurgimiento de la música regional

Lucero compartió que la música regional mexicana ya trascendió fronteras, y forma parte de la amplia gama de alternativas que la gente disfruta en la actualidad:

“Se ha vuelto una corriente que tú has revivido (Nodal), con tu talento, tus canciones Chris. Yo creo que a la gente le gusta escuchar este tipo de cosas que son verdad.” Lucero

Hay menos prejuicios ahora

Nodal refirió que la actualidad del regional mexicano vive una nueva era, donde el género se ha vuelto global:

“Hay menos prejuicios en el regional mexicano y hay más libertad. La juventud se ha encargado de romper todos los moldes, tanto para bien, como para mal, pero al final del día vivimos esta situación donde ya es un género global, aunque se llame regional mexicano.” Christian Nodal

De esta manera, Nodal y Lucero se unieron para demostrar que, cada uno desde sus trincheras, pueden conectar con la gente sin perder su esencia.