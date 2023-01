Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2023

La Academia reveló la lista de los nominados al Oscar 2023. Foto: Freepik

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de los nominados al premio Oscar 2023 donde resalta la cinta “Everything Everywhere All At Once” (Todo en todas partes al mismo tiempo) que encabeza la lista con 11 nominaciones, mientras que “Pinocho” de Guillermo del Toro aparece en la categoría de Mejor Película Animada, por eso te presentamos donde ver las cintas candidatas al premio más prestigioso del cine.

Películas nominadas en las categorías principales

“Everything Everywhere All at Once” | en renta en Claro Video, Cinepolis Klic, Google Play y Apple TV

11 nominaciones: entre ellas Mejor Película, Director, Actriz, Guión Original, etc.

“All Quiet on the Western Front” (Sin novedad en el frente) | Netflix

9 nominaciones: entre ellas Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía.

“Avatar: The Way of Water” | En cines

4 nominaciones: Mejor Película, Director, Diseño de Producción, etc.

“The Banshees of Inisherin” (Espíritus de la Isla)| Se estrenará en cines el 2 de febrero

9 nominacines: entre ellas Mejor Película, Director, Actor Guión Original, etc.

“Elvis” | HBO Go; en renta en Claro Video, Cinepolis Klic y Apple TV

8 nominaciones: entre ellas Mejor Película, Actor, Fotografía, etc.

“The Fabelmans” | Se estrenará en cines el 26 de enero

7 nominaciones: entre ellas Mejor Película, Director, Actriz, etc.

“TÁR” | Se estrenará en cines el 23 de febrero| Mejor película

6 nominaciones: entre ellas Mejor Película, Director, Actriz, etc.

“Top Gun: Maverick” | Claro Video, Panamount+ y Star+

6 nominaciones: entre ellas Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, etc.

“Triangle of Sadness” | No disponible en México

3 nominaciones: Mejor Película, Director y Guion Original

“Women Talking” | No disponible en México

2 nominaciones: Mejor Película, y Guion Adaptado

“The Whale” | Se estrenará en cines el 9 de febrero | Mejor Actor (Brendan Fraser)

3 nominaciones: Mejor Actor, Actriz de reparto y Maquillaje

“Aftersun” | Mubi

Nominación: Mejor Actor (Paul Mescal)

“Living” | No disponible en México

2 nominaciones: Mejor Actor (Bill Nighy) y Guion Adaptado

“Blonde” | Netflix

Nominación: Mejor Actriz (Ana de Armas)

“To Leslie” | No disponible en México

Nominación: Mejor Actriz (Andrea Riseborough)

“Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” | Netflix

Nominación: Mejor Fotografía

“Black Panther: Wakanda Forever” | En cines, se estrena en Disney+ el 1 de febrero

5 nominaciones: Mejor Actriz de Reparto, Vestuario, Maquillaje, etc.

“Glass Onion” | Netflix

Nominación: Mejor Guión Adaptado

Mejor película de animación

“Pinocho” | Netflix

“Marcel The Shell with Shoes On” | No disponible en México

“Gato con botas: El último deseo” | En cines

“The Sea Beast” (Monstruo del mar) | Netflix

“Turning Red” | Disney+

Mejor Película Extranjera

“Argentina, 1985” | Prime Video

“Close” | No disponible en México

“Eo” | No disponible en México

“The Quiet Girl” | No disponible en México

Cortometraje por el cual está nominado Alfonso Cuarón

“Le Pupille” | Disney+