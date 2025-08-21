GENERANDO AUDIO...

Nominados para el cuarto eliminado en La Casa de los Famosos México. Foto: Getty

La gala de nominados para el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 se llevó a cabo este miércoles. Los seleccionados fueron Alexis Ayala, Mar Contreras, Priscila Valverde, Dalilah Polanco, Shiky, Mariana Botas, Abelito y “Guana”. Así, uno de ellos será quien salga el próximo domingo 24 de agosto.

Para evitar la salida de alguno de ellos, será el público quien elija con sus votos a los habitantes que quieren salvar, y por ende, así quedará el que menos fue votado y el que salga de La Casa de los Famosos.

Estrategia previa fue lo que hicieron los habitantes cuando se reunieron en dos bandos y trataron de definir su mejor plan para elegir a los próximos nominados; sin embargo, al final esa claridad de proceso terminó por desaparecer al enterarse que unos puerquitos misteriosos fueron los encargados de trazar el rumbo de cada uno de ellos.

Puerquitos misteriosos marcan proceso de nominados en La Casa de los Famosos México

Puerquitos con consignas marcaron parte del proceso para conocer a los nominados para el cuarto eliminado, cambiando la forma de elegir la nominación para los integrantes de La Casa de los Famosos México. Para ello, cada habitante dijo a quién nominaba y después eligió un puerquito, luego lo rompió y así se enteraron de lo que les esperaba.

¿Cuál fue el orden de los habitantes para elegir a nominados?

El influencer Aarón Mercury fue el primero en entrar al cuarto del confesionario, realizó sus nominaciones y eligió a su puerquito. Con un martillo lo rompió y conoció su consigna (diferente para cada integrante), además no podía dar a conocer cómo fue su nominación.

Así, salvo la última parte fue diferente para cada uno de los integrantes. Shiky fue el segundo en hacer el proceso de nominación, le siguieron en el orden: Dalilah Polanco, Luis “El Guana” Rodríguez, Mariana Botas, Aldo de Nigris, Priscila Valverde, Alexis Ayala, Elaine Haro, Abelito, Facundo y Mar Contreras.

De esta manera, se juntó a las personas que serían nominadas, Galilea Montijo anunció la apertura de votaciones para el público y luego se dio a conocer la lista final de nominados, a los habitantes.