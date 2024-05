“Sucio” y “feo”: destapan que Mariela Sánchez habló mal de Cristian Castro antes de su reconciliación

Ahora que Cristian Castro regresó con Mariela Sánchez, la argentina es el centro de una polémica por el destape de unas conversaciones en los que presuntamente habla mal del cantante. Al parecer, lanzó los comentarios en los que lo califica como “sucio” y “feo” cuando estaban separados, etapa en la que el “Gallito Feliz” tuvo un romance fugaz, con la abogada Ingrid Wagner.

Cristian Castro y Mariela Sánchez se reconciliaron. El intérprete de “Lloran las rosas” anunció hace días que se dieron una nueva oportunidad y verlos juntos otra vez hizo recordar a muchos que su ruptura también llamó la atención porque Mariela fue vista llorando en el aeropuerto de la Ciudad de México antes de tomar un vuelo para regresar a su país.

En los inicios de su noviazgo, Cristian Castro dejó saber que podía llegar al altar con Mariela. Su cercanía incluso fue comentada porque a la empresaria se le vio en fotos con la actriz Verónica Castro, la mamá del cantante. Mientras ellos disfrutan de este nuevo aire en su relación, las supuestas conversaciones de la pareja del intérprete se encuentran en “el ojo del huracán” y fue señalada porque presuntamente habló mal de él.

El programa “Chisme no like” dio a conocer las conversaciones de la que habría sido un intercambio de mensajes entre Mariela con una amiga. Sánchez critica la higiene personal de su novio y hace revelaciones de sus encuentros íntimos, según la emisión.

“Es un sucio. Vivió en mi casa un mes. Sé lo que es. A mí no me aguanta. Soy muy ordenada y tengo una vida reordenada. Él quería salir corriendo. No aguantó. Soy muy impecable”

Se lee en una de las conversaciones que serían de Mariela Sánchez