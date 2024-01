“Yo no le pegué”: novio de Paola Suárez aparece y niega golpiza; ella ya denunció

El novio de Paola Suárez apareció después de que se supiera que la golpeó horas después de haberle pedido matrimonio. Jesús aseguró que no se está escondiendo y negó haberla golpeado con un vaso como se ha contado sobre la agresión de la que habló la influencer Wendy Guevara contando que su amiga requiere cirugía y existe el riesgo de que pueda perder su ojo.

Paola Suárez o Paolita es junto con Wendy Guevara y Kimberly Irene, parte del grupo “Las perdidas”, que se volvió viral en 2017. Después de que estallara que la golpearon, se expresó mediante un video señalando que ya levantó una denuncia, que tiene el tabique de la nariz quebrado, las costillas fracturadas y no sabe cuándo podrá abrir su ojo.

Tras el revuelo que desató la golpiza a Paola Suárez de la que, según denunció, el responsable es su novio, Jesús apareció ante medios de comunicación y dijo que no se esconde. El que era su prometido tan sólo unas horas antes, añadió que no la agredió.

“No me estoy escondiendo (…) Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé. Al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara porque yo no le pegué”

Sus palabras contrastan con la versión de que golpeó a Paola con un vaso en el rostro. La influencer presentó heridas en la cara, inflamación y sangre en los videos con los que se denunció que fue agredida.

En cuanto a si él la aventó de un balcón, como se había señalado, agregó que cuando ocurrió eso, él ya estaba afuera.

El novio de Paola comentó que puede probar lo anterior porque ella tiene cámaras en su casa y que ya levantó una denuncia. Del mismo modo, dijo que teme por su seguridad porque supuestamente Paolita lo habría amenazado de muerte.

Paola Suárez también declaró sobre los golpes que recibió. Compartió que ya levantó su denuncia durante la visita de los representantes del Ministerio Público al hospital.

“Me duele bien feo la cabeza, traigo el tabique de la nariz quebrado y el ojo, no sé cuándo se me vaya abrir, traigo también las costillas fracturadas. Me duele la cabeza, traigo muchas bolas de que me daba trompones. Me pegó con un vaso, me pegó en la cara, pero no se estrellaba el vaso, me pegaba… Ya puse mi demanda y a ver qué pasa”

Paola Suárez