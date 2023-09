NSYNC estrena “Better Place”, su primera canción en más de 20 años: ¿qué dice la letra?

It’s some kind of love

It’s some kind of fire

I’m already up

But you lift me higher



You know I’m not wrong

You know I’m not lyin’

We do it better

Yeah, we do it better, yeah

I don’t mind if the world spins faster

The music’s louder, the waves get stronger

I don’t mind if the world spins faster, faster, faster

Just let me take you to a better place

I’m gonna make you kiss the sky tonight

Yeah, if you let me show the way (ah hey)

I’m so excited to see you excited



I’ll take you to a better place (yoohoo)

And baby you can love me on the way

We’re flyin’ up to outer space

I’m so excited to see you excited, yeah



Yeah

Oooh

Yeah, yeah



You like the bass down low

I wanna lose control

I wanna dance all night

You like it nice and slow



Don’t want it any other way

Tell all your friends are gonna stay

When we’re together

You know that we do it better

I don’t mind if the world spins faster

The music’s louder, the waves are getting stronger

I don’t mind if the world spins faster, faster, faster, faster

Just let me take you to a better place

I’m gonna make you kiss the sky tonight

Yeah, if you let me show the way (show the way)

I’m so excited to see you excited



I’ll take you to a better place (yoohoo)

And baby you can love me on the way

We’re flyin’ up to outer space

I’m so excited to see you excited, yeah

I like to see you lose control (ain’t nobody better, we do it better)

I know a place

Say that you’ll go with me, yeah (ain’t nobody better, we do it better)

Just let me take you to a better place

I’m gonna make you kiss the sky tonight

Yeah, if you let me show the way (show the way)

I’m so excited to see you excited



I’ll take you to a better place (yoohoo)

And baby you can love me on the way

We’re flyin’ up to outer space

I’m so excited to see you excited, yeah

Es una especie de amor

Es una especie de fuego

Ya estoy de pie

Pero me levantas más alto



Sabes que no me equivoco

Sabes que no estoy mintiendo

Lo hacemos mejor

Sí, lo hacemos mejor, sí

No me importa si el mundo gira más rápido

La música es más fuerte, las olas se hacen más fuertes

No me importa si el mundo gira más rápido, más rápido, más rápido

Sólo déjame llevarte a un lugar mejor

Voy a hacerte besar el cielo esta noche

Sí, si me dejas mostrarte el camino (ah, hey)

Estoy tan emocionado de verte emocionada



Te llevaré a un lugar mejor (yoohoo)

Y cariño, puedes amarme en el camino

Estamos volando al espacio exterior

Estoy tan emocionado de verte emocionada, sí.



Yeah

Oooh

Yeah, yeah



Te gusta el bajo muy bajo

Quiero perder el control

Quiero bailar toda la noche

Te gusta agradable y lento.



No lo quiero de otra manera

Dile a todos tus amigos que se quedarán

Cuando estamos juntos

Sabes que lo hacemos mejor

No me importa si el mundo gira más rápido

La música es más fuerte, las olas se hacen más fuertes

No me importa si el mundo gira más rápido, más rápido, más rápido, más rápido

Sólo déjame llevarte a un lugar mejor

Voy a hacerte besar el cielo esta noche

Sí, si me dejas mostrar el camino (muestra el camino)

Estoy tan emocionado de verte emocionada



Te llevaré a un lugar mejor (yoohoo)

Y cariño, puedes amarme en el camino

Estamos volando al espacio exterior

Estoy tan emocionado de verte emocionada, sí.

Me gusta verte perder el control (no hay nadie mejor, nosotros lo hacemos mejor)

Conozco un lugar

Di que irás conmigo, sí (no hay nadie mejor, lo hacemos mejor)

Sólo déjame llevarte a un lugar mejor

Voy a hacerte besar el cielo esta noche

Sí, si me dejas mostrar el camino (muestra el camino)

Estoy tan emocionado de verte emocionada



Te llevaré a un lugar mejor (yoohoo)

Y cariño, puedes amarme en el camino

Estamos volando al espacio exterior

Estoy tan emocionado de verte emocionada, sí.