“Tenochtitlán”, ¿qué dice la nueva canción de Mon Laferte?

La cantautora Mon Laferte vuelve a la escena musical con su nueva canción “Tenochtitlán”, la cual se estrenó este jueves en punto de las 18:00 horas del centro de México. Éste es el primer sencillo lanzado oficialmente del próximo álbum de la chilena-mexicana.

“Tenochtitlán”, la nueva canción de Mon Laferte, llega pocos días después de que se filtrara otro de sus sencillos llamado “Te juro que no volveré”, el cual también formará parte del nuevo álbum.

El nuevo sencillo de Laferte ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música, así como en YouTube donde también se estrenó el videoclip de “Tenochtitlán”, el cual estuvo dirigido por la realizadora chilena Camila Grandi.

El disco del que formarán parte la nueva canción de Mon Laferte, “Tenochtitlán” y el sencillo filtrado “Te juro que no volveré”, marca una nueva etapa en su carrera, ya que, busca ser mucho más reflexivo que sus trabajos anteriores.

Además, con él, Laferte también intenta volver a sus inicios en la música alternativa, según informó el sitio El Tiempo.

“Tenochtitlán” llega después del lanzamiento de su pasado disco “1940 Carmen” de 2021.

¿Qué dice la canción “Tenochtitlán” de Mon Laferte?

¿Cuánto le costó? ¿Quién se la cogió? Si es una puta sudaca tercermundista Nadie le parió ¿De dónde apareció? La mina se cree artista Nadie le parió ¿De dónde apareció? La mina se cree artista Eh-eh, cuánto le mete Eh-eh, cuánto billete Eh, le baila por una birra Ve, ya no llores más Bajo el cielo de Tenochtitlán Ve, ya no llores más Se, eh, se arrepentirán Y la Virgen Madre La morena le va a bendecir Eh-eh, cuánto le mete Eh-eh, cuánto billete Eh, le baila por una birra Ve, ya no llores más Bajo el cielo de Tenochtitlán Ve, ya no llores más Se, se arrepentirán Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Nuestra muerte Nuestra muerte Nuestra muerte

