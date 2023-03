Rosalía y Rauw Alejandro anuncian compromiso en el video de su nueva canción “BESO”

“BESO” es la primera de tres canciones juntos. | Foto: Getty Images.

La Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso de una forma muy original, y es que, la pareja decidió dar la noticia en el video de su nueva canción y primera colaboración juntos: “BESO”, que se estrenó este viernes 24 de marzo.

Luego de tres años de feliz noviazgo Rauw Alejandro le dio el anillo de compromiso a la cantante catalana, y ambos no dudaron en gritárselo al mundo a través de lo que mejor saben hacer… la música.

Y es que, es justo en los últimos momentos del video de la nueva canción de Rosalía y Rauw Alejandro, donde la cantante catalana muestra el increíble anillo de diamantes que Rauw Alejandro le entregó.

En las imágenes se ve a la Rosalía mostrando el anillo de compromiso, al tiempo que se le escucha decir con la voz entrecortada por el llanto: “ay Dios mío, y todo el rímel aquí corrido. Te amo”.

El videoclip de “BESO“ con el que Rosalía y Rauw Alejandro acompañan el lanzamiento de su nueva canción y anuncian su compromiso se ha construido a partir de vídeos que ambos han grabado probablemente desde sus teléfonos móviles en diferentes momentos de su relación.

“BESO” es el primer single del EP conjunto de Rosalía y Rauw Alejandro, RR, una colección de tres canciones en la que los dos artistas cuentan su historia de amor. “BESO”, “Vampiros” y “Promesa”, un tema por cada año de relación, tal y como contaron en una reciente entrevista con el popular streamer Ibai.

¿Qué dice la letra de la canción “BESO”?

"Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me da’ Estar lejos de ti e’ el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa’ dónde vas, a dónde vas?" "Na-na-na, na-na-na Ven pa’cá Na-na-na, na-na-na ¿A dónde vas? (Yeah)" "Oh-oh, oh-oh Si me baila, me lo da to’ Oh-oh, oh-oh Ya estamos solo’ y se quita todo Mis sentimiento’ no caben en esta pluma Ey, ¿cómo decirte? Tú еres la exponente infinita, la equis, la suma Te queda pequeña la luna Y aunque esté lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si es que hubo otra vida, de tus agua bebí Todo mi ser te debí" "Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo volar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero" "Yo quiero que me de’ otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo, ¿pa’ dónde vas, pa’ dónde vas?" "Fuma como si te fueran a echar por fumar Y baila como sé que se movería un Dios a bailar Y besas como que siempre hubieras sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar" "Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me espera, eh El tiempo puedo volar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero" "Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me da’ Estar lejos de ti e’ el infierno ‘Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo, ¿pa’ dónde vas, pa’ dónde vas?"