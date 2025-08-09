Nueva polémica entre Paulina Rubio y Colate por su hijo

GENERANDO AUDIO...

Paulina Rubio y Colate, con problemas ante la Corte. FOTO: Getty Images

La cantante Paulina Rubio enfrenta nuevos problemas legales con su expareja, Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera, luego de que un tribunal en Miami determinara que incumplió una orden relacionada con su hijo, Andrea Nicolás.

La relación entre la expareja no se encuentra bien desde hace tiempo.

Paulina Rubio incumple orden de llevar a su hijo a campamento en España

De acuerdo con el programa “Ventaneando“, la jueza Marlen Fernández Carabetzos había ordenado que la artista llevara personalmente a su hijo a un campamento en Burgos, España. Sin embargo, la instrucción no se cumplió.

Univisión informó que la intérprete fue sancionada por no acudir a una audiencia presencial a la que fue citada posteriormente y por no acatar la orden judicial. Según el abogado de Colate, el menor viajó solo a Madrid con su pasaporte estadounidense, lo que provocó que fuera retenido a su llegada.

Finalmente, el niño pudo ingresar al país gracias a su nacionalidad española y al apoyo de su padre.

Señalan vacaciones no autorizadas

El abogado del empresario español afirmó que, en lugar de que Paulina asistiera por el menor, fue recogido por una asistente de Paulina Rubio. Además, se piensa que las cosas se pueden agravar por unas vacaciones a Grecia sin previo aviso a las autoridades.

Asimismo, se informa que Amber Glasper, guardiana asignada al caso, indicó que la relación entre madre e hijo no es buena y por lo que la Corte recomendó que reciban terapia familiar individual.

Colate presenta moción

En documentos judiciales a los que accedió “Ventaneando”, se informa que Colate sostuvo que Paulina Rubio ha afectado el bienestar de su hijo.

El empresario ha solicitado que Andrea Nicolás se quede con él, argumentando que el menor expresó su deseo de vivir con su padre tras una supuesta agresión de su madre.

La disputa legal entre Paulina Rubio y Colate continúa, mientras el tribunal en Miami analiza las nuevas peticiones y sanciones.