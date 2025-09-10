GENERANDO AUDIO...

Hilary Duff también protagonizará una serie. FOTO: AFP

Hilary Duff, actriz y cantante, sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a la música tras varios años alejada de los escenarios. La exestrella de Disney firmó contrato con Atlantic Records, lo que marca una nueva etapa en su carrera.

Después de 10 años de su último disco “Breathe In. Breathe Out”, regresará la exestrella infantil con nuevo material.

Regreso de Hilary Duff a la música y una nueva serie

En Instagram, Duff compartió tres imágenes con el mensaje: “Nueva música… o algo así”.

En las fotos se le ve sonriente, en un estudio de grabación y acompañada de parte del equipo con el que prepara su nuevo material.

La disquera también confirmó la noticia con una publicación en redes:

“Despierta… @hilaryduff es oficialmente parte de la familia AMG. No podríamos estar más emocionados por este viaje y por nueva música… o algo así”. atlanticrecords, Instagram.

Además de su regreso musical, Duff volverá a la pantalla con un nuevo protagónico.

El medio Deadline informó que la cantante será la estrella de la serie “Pretty Ugly”, una producción dramática de Disney basada en la novela del mismo nombre.

La actriz de 37 años interpretará a Miranda Miller, una madre obsesionada con los concursos infantiles que busca revivir su pasado de reina adolescente a través de su hija de 10 años.

Una trama llena de secretos y conflictos

La historia mostrará también a un esposo con problemas de adicción, involucrado con una joven de 18 años a la que deja embarazada, y a una madre que en secreto planea un asesinato.

“Pretty Ugly” será producida por Kapital Entertainment, dirigida por Silver Tree y escrita por el guionista Kirker Butler. Duff no solo actuará, también tendrá un rol como productora ejecutiva.

Hilary Duff, lista para una nueva etapa

Tras dedicarse por años a su vida familiar y a la producción, la intérprete de Lizzie McGuire prepara un regreso completo al entretenimiento, combinando la música y la actuación que no dejado detrás.

Por ahora, no hay fecha de estreno para su nuevo álbum ni para el lanzamiento de la serie, pero tanto sus seguidores como la industria ya esperan el regreso de Hilary Duff a los reflectores.