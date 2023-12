NYT elige las mejores series de este 2023 en TV y streaming

The Last of Us, Succession y The Bear, entre lo mejor del año.Foto: HBO/Disney+

El 2023 está por terminar y es tiempo de sacar listas con lo mejor del año y ahora fue el diario The New York Times que sacó el ranking con las mejores series de televisión y streaming.

Las mejores series del 2023 abarca desde éxitos como la adaptación del videojuego The Last of us, hasta la última temporada de la exitosa Succession y quien lidera los nominaciones a los Globos de Oro 2024.

Las mejores series de 2023

The Bear (Temporada 2)

The Bear se estrenó en 2022 y regresó este año con una segunda entrega. La serie creada por Christopher Storer sigue a Carmy (Jeremy Allen White), un chef de alta cocina que tiene que volver a Chicago para regentar la tienda de sándwiches de su familia.

Bronca

Lee Sung Jin es el creador de Bronca, serie de Netflix. The New York Times define la producción como “una buena historia sobre gente que se vuelve loca”, y es que la trama sigue a Amy Lau (Ali Wong) y Danny Cho (Steven Yeun), dos desconocidos que, tras un desencuentro en la carretera, entran en una espiral de malas decisiones que cambia sus vidas para siempre. Consta de 10 episodios.

The Curse

The Curse es una de las mejores series del año según The New York Times. “Whitney y Asher Siegel son una pareja de recién casados que lucha por llevar su visión de viviendas ecológicas a la pequeña comunidad Española, Nuevo México. Pero sus esfuerzos se complican cuando un excéntrico productor de reality shows, Dougie, ve una oportunidad en su historia. A medida que se desarrolla la serie, la pareja se encuentra atrapada en una misteriosa zona gris ética y moral, todo mientras intentan mantener su relación a flote”, reza la sinopsis oficial de la producción, protagonizada por Emma Stone.

Inseparables

En Inseparables, Rachel Weisz encarna a dos gemelas que trabajan como ginecólogas y que tienen como objetivo transformar la práctica en las que las mujeres dan a luz, llevando así a cabo un estudio médico de dudosa legalidad. La serie de seis capítulos se puede ver en Amazon Prime Video.

Soy virgo

Amazon Prime Video ofrece en su catálogo Soy Virgo. A través de las desventuras de Cootie (Jharrel Jerome), un adolescente de Oakland, el creador Boots Riley explora la idea del joven negro como amenaza a la vez que ofrece una crítica anticapitalista.

Jury Duty

También en Amazon Prime Video se puede ver Jury Duty, una de las grandes sorpresas de 2023. La mayor novedad de la ficción es su formato: un hombre anónimo, Ronald Gladden, es convocado como jurado en un caso ficticio, uniéndose a un jurado falso compuesto por actores, entre ellos James Marsden interpretándose a sí mismo.

The Last of Us

El gran éxito de HBO Max de 2023 ha sido The Last of Us, serie basada en la popular saga de videojuegos. Pedro Pascal y Bella Ramsey han conquistado al público como Joel y Ellie, una extraña pareja que debe sobrevivir en medio del apocalipsis.

Reservation dogs (Tercera temporada)

Tras su lanzamiento en 2021, este año se estrenó la tercera temporada de Reservation Dogs. Los protagonistas de la ficción son cuatro adolescentes nativos americanos que crecen en una reserva. Sterlin Harjo es el autor de la serie, que forma parte del catálogo de Disney+.

South Side

South Side sigue a dos amigos que acaban de graduarse de un colegio universitario y buscan convertirse en empresarios. Sultan Salahuddin y Kareme Young encabezan el reparto de la serie, que llegó a su fin con su tercera temporada.

Succession

Succession llegó a su fin este 2023 tras cuatro temporadas. La historia de la familia Roy ha terminado dejando una de las muertes más impactantes de la televisión y sin duda se ha convertido en uno de esos títulos de HBO que pasará a la historia.