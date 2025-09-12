GENERANDO AUDIO...

Todo lo que debes saber antes de ver a Oasis en CDMX | Foto: AFP

Diecisiete años de espera están a punto de terminar, pues Oasis, banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, vuelve a la Ciudad de México este viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros. Al respecto, los organizadores compartieron información fundamental antes de los dos conciertos.

La última vez que la agrupación de britpop visitó tierras mexicanas fue en noviembre de 2008 y, como parte de su regreso a los escenarios, ofrecerá los shows más largos de toda su gira hasta el momento.

Horarios para ver a Oasis en el Estadio GNP Seguros

Oasis ha presentado conciertos de dos horas como parte del “Oasis Live ’25“; sin embargo, la banda anunció en sus redes sociales que tocará por dos horas y media en el Estadio GNP Seguros.

Además, compartieron los horarios oficiales para ambos shows en la Ciudad de México:

Puertas: 17:00 horas

17:00 horas Cage the Elephant: 19:30 – 20:15

19:30 – 20:15 Oasis: 21:00 – 23:30

Cabe destacar que todos los horarios son aproximados y están sujetos a cambios.

Cabe destacar que el grupo invitado para ambas fechas es Cage the Elephant, que tocará durante 45 minutos en el Estadio GNP.

La banda estadounidense, liderada por Matt Shultz, es conocida por éxitos como “Ain’t no rest for the wicked” y “Come a little closer“.

Formas de llegar y accesos al Estadio GNP Seguros para Oasis

El portal oficial del Estadio GNP Seguros compartió las estaciones del metro a las que los aficionados pueden dirigirse para llegar a los conciertos de Oasis:

Metro Velódromo

Metro Cd. Deportiva

Metro Puebla

Cabe destacar que el Metro Cd. Deportiva es la más cercana a la Puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez, la cual da acceso a todas las secciones, estas son:

Acceso A (PCD y General A)

Pit Lane (Box Diamante y Box Oro Nones)

Acceso B y C (Secciones Nones – GNP, Naranja y Verde)

Acceso D – General B

Acceso E y F (Secciones Pares – GNP, Naranja y Verde)

Acceso G (PCD y General A)

Acceso (Box Diamante y Box Oro Pares)

Fuente: Estadio GNP Seguros (Portal web)

Otra alternativa de entrada es a través de la Puerta 15; la estación de metro más cercana es Velódromo y hay que llegar cruzando el puente que da al Palacio de los Deportes y rodear dicho recinto hasta llegar al Estadio GNP Seguros.

Debido a que el show de Oasis termina a las 23:30 y no se ha anunciado algún horario especial para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que termina su servicio a las 00:00 horas, sería recomendable ir en automóvil o buscar medios alternativos de transporte para el regreso.

¿Vas a llevar mochila? Deben cumplir con estas medidas

Los fanáticos de Oasis deberán ir al Estadio GNP Seguros lo más ligeros posible, pues solo se permitirán bolsas pequeñas con las siguientes medidas:

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan los 30x15x30 centímetros

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11×16 centímetros

Cangureras que no excedan 11×16 centímetros

Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas)

Tote bags pequeñas

Fuente: Estadio GNP Seguros

Fuente: Estadio GNP Seguros (Portal web)

Con el objetivo de evitar que no dejen pasar a los fans, o que se vean en la necesidad de dejar su mochila en una paquetería externa, se recomienda evitar las siguientes bolsas:

Mochilas de más de 10x15x30 centímetros

Bolsa de diario

Funda para cámara

Bolsas de mesh

Fuente: Estadio GNP Seguros

Fuente: Estadio GNP Seguros (Portal web)

Objetos permitidos y no permitidos para el show de Oasis

Tanto el organizador oficial como el recinto publicaron un listado con once objetos adicionales a las llaves, celular y cartera que también pueden entrar al concierto de Oasis:

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oidos

Toallas y tampones (pieza individual encerrada) medicamentos con receta

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros/gorras

Gel antibacterial (en envases de 100 ml)

Cámaras no profesionales (se pueden instantáneas y desechables)

Banderas sin asta (maximo 1m de largo)

Bloqueadores solar (en envases de 100 ml)

Fuente: Estadio GNP Seguros

Asimismo, los organizadores del evento suscribieron una lista de los objetos que no podrán entrar al Estadio GNP Seguros:

Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (incluye palos para selfies, gopros, estuches, tripodes, etc.)

Pilas, a excepción de baterías externas para celulares

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, ipads, tabletas y lectores)

Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti

Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas,

No vapes, no encendedores

No comida, ni bebidas

No paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos laser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Armas

Aerosoles

Drones

Cadenas largas o joyería con picos

Fuente: Estadio GNP Seguros

Posible setlist para Oasis en la CDMX

Hasta el momento, no se ha publicado el setlist oficial para los conciertos de Oasis en la Ciudad de México; sin embargo, ha mantenido canciones estables a lo largo de su gira.

Esta es la lista de temas que los Gallagher y compañía tocaron el pasado 7 de septiembre en el Rose Bowl de Pasadena, California:

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarrettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean?

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock n’ Roll Star

The Masterplan

Don’t look back in anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Fuente: Setlist.fm

Cabe destacar que los conciertos que Oasis ha dado desde su regreso han tenido una duración aproximada de dos horas; sin embargo, los dos shows de la Ciudad de México están programados para durar dos horas y media.

Por esta razón, se espera que la banda de Manchester agregue más canciones a las que suelen incluir en su setlist.