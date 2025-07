GENERANDO AUDIO...

Oasis regresa en julio a Reino Unido. FOTO: AFP

El regreso de Oasis y Pulp encabeza una ola de nostalgia por los años 90 en el Reino Unido. Las entradas para su gira en Reino Unido e Irlanda, que comienza el 4 de julio en Cardiff, se agotaron con casi un año de anticipación. La reunión de Oasis ocurre 16 años después de su separación.

Tiendas como Marks and Spencer venden camisetas de Oasis, mientras Urban Outfitters también aprovecha el fenómeno entre jóvenes. En redes como TikTok e Instagram, usuarios imitan el estilo de los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Bandas del britpop regresan a los escenarios

El regreso de Oasis arrastró nuevamente al britpop a lo más alto de las listas. Pulp lanzó un nuevo álbum tras 27 años, Suede publicará material nuevo en septiembre y Supergrass está de gira por el 30 aniversario de su primer disco.

La tendencia no es nueva. Blur, históricamente rival de Oasis, llenó Wembley en 2023 con su gira por The Ballad of Darren.

Para los fans, es una oportunidad de reconectar con una etapa cultural marcada por el optimismo noventero, mientras que, para los más jóvenes, es una forma de descubrir una época que no vivieron.

“Cool Britannia” y el poder de la nostalgia

Oasis. FOTO: AFP

Para Glenn Fosbraey, experto en música popular de la Universidad de Winchester, esta tendencia tiene sentido. “1995 fue un gran año para la música”, dijo. Señaló que hay dos factores clave: recordar la juventud y compartir el gusto por la música con una nueva generación.

Fosbraey, seguidor de Blur, destacó que sus estudiantes hoy mencionan a Oasis como una de sus bandas favoritas. Además, identificó un fuerte interés por el periodo de los 90, conocido como “Cool Britannia”, en el que hubo un auge cultural, artístico y político en Reino Unido.

En esa época, Inglaterra llegó a semifinales en la Eurocopa de 1996 y Tony Blair fue elegido primer ministro en 1997, eventos que marcaron un ambiente generalizado de optimismo social.

Moda noventera y crítica al pasado

James Hannam, profesor en la Universidad Solent de Southampton, señaló que esta nostalgia también ha llegado a la generación Z. “Perciben esa época como menos estresante que la actual”, explicó, en comparación con temas como el cambio climático o la inteligencia artificial.

El regreso de la moda noventera también refleja esta tendencia: jeans holgados, gorros de pescador y camisetas gráficas, al estilo de Liam Gallagher, son comunes entre los estudiantes.

Aunque muchos celebran esta ola retro, no todos están de acuerdo. Julie Whiteman, profesora de márketing en la Universidad de Birmingham, recordó que los años 90 también fueron un periodo difícil para mujeres y minorías.

“Fue una época bastante desagradable si eras mujer, pertenecías a una minoría étnica o no eras heterosexual”, comentó. La nostalgia advirtió, no siempre refleja toda la realidad.