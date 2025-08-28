GENERANDO AUDIO...

Habitantes usan la ruleta que podía sumar o restar votos a sus nominados.

Este miércoles se vivió la quinta gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2025 (LCDLFM), donde una nueva dinámica con ruleta de puntos cambió el rumbo de la votación. Con la instrucción oficial de “La Jefa”, los habitantes emitieron sus votos habituales; sin embargo, dos de ellos tuvieron un giro especial que modificó los resultados.

Antes de ingresar al confesionario, los famosos tomaron bolas al azar. Facundo y Alexis Ayala obtuvieron las dos doradas, lo que les dio acceso a la ruleta que podía sumar o restar votos a sus nominados. Finalmente, Alexis decidió restar puntos, lo que colocó a ocho participantes en riesgo de eliminación.

Tensiones y alianzas en la quinta semana

La gala llega en medio de una semana llena de movimientos estratégicos. El cambio de cuartos entre Elaine Haro y “Guana” despertó sospechas sobre las alianzas ya establecidas.

Lista completa de nominados este 27 de agosto

Los habitantes en riesgo de salir el próximo domingo 31 de agosto son:

Facundo | 7 votos

| 7 votos Aldo | 5 votos

| 5 votos Alexis Ayala | 3 votos

| 3 votos Dalilah | 3 votos

| 3 votos Aarón | 2 votos

| 2 votos Abelito | 2 votos

| 2 votos Mar | 2 votos

| 2 votos Mariana | 2 votos

Solo uno de ellos podrá ser salvado el viernes, mientras que los demás seguirán en la placa hasta la eliminación.

Expectativa para la gala del domingo

Con ocho nominados y la tensión al máximo, el público será decisivo al votar. El domingo se conocerá quién abandonará definitivamente La Casa de los Famosos México 2025, en lo que promete ser una gala emocionante.

