Olivia Rodrigo lanza su segundo disco “GUTS” y esto dicen sus canciones

Olivia Rodrigo saca este viernes su segundo disco. Foto: IG @oliviarodrigo

Olivia Rodrigo saca este viernes 8 de septiembre su segundo disco llamado “GUTS”, y tras el éxito de su primer material “Sour”, las expectativas son altas.

La cantante, de 20 años, ya había lanzado adelantos de dos canciones que integran “GUTS”: “Vampire” y “bad idea right?” y demuestran que la joven sigue por el camino del desamor, combinando el pop y el rock.

Ver más

Tras la publicación de “GUTS” repasamos el significado de algunas canciones que componen el segundo material de Olivia Rodrigo.

Vampire

El primer single de Olivia Rodrigo, “Vampire”, no sólo habla de la repercusión mediática que tuvo la cantante cuando sacó su primer disco “Sour” en 2021. La cantautora también le dedica una frase a una de sus ex parejas. Concretamente a Zack Bia con el que estuvo saliendo desde febrero de 2022 hasta agosto de ese mismo año.

La famosa expresión de “Fame Fucker” podría ir por él. Y es que antes de salir con Olivia Rodrigo, el DJ estuvo saliendo con la cantante Madison Beer durante dos años, de 2017 a 2019, y con la actriz Madelyn Cline. Además, se hizo amigo de Kylie Jenner en 2017, compartiendo varias fotos con ella.

En “Vampire”, Olivia Rodrigo también habla de la vida nocturna de la persona con la que empieza una relación.

Logical

Encontramos también posibles referencias a Zack Bia en “Logical”. El tema podría ir dedicado completamente a él. Pero es esta frase la que podría delatar a la artista: “And I fell for you like water. Falls from the February sky” (Y me enamoré de ti como el agua. Cae del cielo de febrero).

Olivia Rodrigo cuenta en “Logical” que se enamoró de esta persona en febrero. ¿Y cuándo se conocieron Zack y Olivia? En el Super Bowl de 2022 celebrado en ese mes. Además, la artista hace referencia a todos aquellos rumores que había escuchado sobre él de otras personas. Y es que Madison Beer, la expareja de Zack, no había hablado muy bien de él tras su ruptura.

Ballad of a homeschooled girl

Es verdad que Joshua Bassett es cosa del pasado y que si queremos escuchar referencias al chico Disney debemos ponernos “Sour”. Pero lo cierto es que hay una frase que podría ser un guiño a Joshua Bassett. Se trata de un verso de Ballad Of Homeschooled Girl. La cantante dice lo siguiente: “Everythin’ I do is tragic (Oh). Every guy I like is gay (Oh)” (Todo es trágico, cada chico que me gusta es gay).

Esto podría ser una referencia a la entrevista que dio Joshua Bassett para Clevver News donde aseguró que era una persona queer. El actor dio estas declaraciones tras decir en Twitter que estaba enamorado de Harry Styles.

Lacy

Olivia Rodrigo canta una canción a una dulce chica en “Lacy”. Una joven cuya belleza, dulzura y forma de ser le hacen sentir celos y vivir un pequeño infierno. Aunque Olivia está describiendo lo que sienten muchas personas cuando se encuentran con alguien perfecto y del que inevitablemente sienten celos.

La cantante compara a esta persona con uno de los iconos del cine francés: la actriz Brigitte Bardot. ¿Y quién protagonizó una sesión de fotos caracterizada como esta estrella? Nada más y nada menos que Sabrina Carpenter. La joven, que estuvo implicada en el supuesto triángulo amoroso de “Drivers License”, podría haber inspirado a este personaje ficticio al que canta Olivia. Actualmente Olivia y Sabrina se llevan bien y han posado juntas en algún que otro evento.

Get Him Back

Olivia Rodrigo también le dedica unos versos a otro de sus ex: Adam Faze. Tenemos que ir a “Get him back” para encontrar una referencia al productor. La cantante estuvo saliendo con él desde finales de agosto de 2021 hasta febrero de 2022. ¿Y qué dice en el tema? “I met a guy in the summer and I left him in the spring” (Conocí a un chico en verano y lo dejé en primavera).

Bad idea right?

En esta canción ahonda en los errores, en las idas y venidas y en esas uniones tóxicas a las que regresamos para justificar el desarrollo de personaje.

Olivia Rodrigo aseguró a la emisora británica Capital FM que “hay muchas canciones divertidas” y añadió que “escribí el álbum pensando en una gira, así que creo que todos son temas que quería que la gente pudiera gritar en multitud. Espero poder conseguirlo”.