GENERANDO AUDIO...

Olivia Rodrigo y Charlie XCX son headliners de Glastonbury. Foto: AFP

El Festival de Glastonbury, uno de los eventos musicales más emblemáticos del mundo, anunció su lineup para este 2025.

La cita, que se celebrará del 25 al 29 de junio en el suroeste de Inglaterra, reunirá a figuras legendarias como Neil Young y Rod Stewart, junto a artistas de la nueva generación como Olivia Rodrigo y Charli XCX.

Inicio con historia y cierre con nueva generación en Glastonbury

El festival arrancará con un concierto del mítico músico canadiense Neil Young, de 79 años, cuyo legado en el rock sigue vigente tras más de cinco décadas de carrera.

El cierre, en cambio, estará en manos de Olivia Rodrigo, la joven estrella del pop estadounidense de 22 años, cuya carrera ha crecido de forma vertiginosa con éxitos como Vampire y Drivers License.

Diversidad de estilos y artistas de renombre

Además de Young y Rodrigo, el cartel incluye nombres de peso como el escocés Rod Stewart, de 80 años, una leyenda del rock y el pop británico.

También estará Charli XCX, la innovadora artista inglesa de 32 años que recientemente arrasó en los Brit Awards con cinco premios.

El eclecticismo del festival se refleja en la inclusión de artistas de diversos géneros, como la británica Raye, el rapero estadounidense Busta Rhymes, los pioneros de la música electrónica The Prodigy y la icónica cantautora canadiense Alanis Morissette.

Además estarán Biffy Clyro, The Maccabees, Alanis Morissette, Lucy Dacus, Father John Misty, RAYE, Wolf Alice, The Prodigy, St. Vincent, Deftones, Scissor Sisters, The Libertines y Wet Leg, Weezer, AJ Tracey, Future Islands, JADE, TV On The Radio, Self Esteem, CMAT, Blossoms, Jorja Smith y Turnstile.

Apuesta por el talento emergente

Fiel a su tradición de descubrir y promover nuevos talentos, el Festival de Glastonbury 2025 dará un espacio destacado a artistas emergentes. Entre ellos sobresale el estadounidense Doechii, descrito por los organizadores como “sin duda el nuevo artista más destacado del planeta”. Su ascenso meteórico la ha convertido en una de las grandes promesas del hip-hop y el R&B.

Una pausa en 2026 para preservar el terreno

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del entorno, los organizadores han confirmado que el festival tomará un receso en 2026.

Esta pausa permitirá recuperar el suelo de Worthy Farm, el terreno de pastizales donde se lleva a cabo el evento desde su primera edición en 1970. Esta estrategia de descanso, implementada cada cinco años, ayuda a preservar el equilibrio ecológico del lugar.

Con un cartel que equilibra el peso de la historia musical con la frescura de las nuevas generaciones, Glastonbury 2025 promete ser una edición inolvidable antes de su esperado receso.