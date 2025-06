GENERANDO AUDIO...

“Olympo” es una serie de ocho episodios. Foto: Netflix

La serie “Olympo” pone en la mira el mundo del alto rendimiento deportivo, no solo desde la competencia física, sino también desde los dilemas personales, emocionales y sociales que enfrentan quienes lo viven.

Con tan solo ocho capítulos, la serie de Netflix ofrece un retrato íntimo y conmovedor de un grupo de jóvenes que luchan por sus sueños en un centro de alto rendimiento, exponiendo no solo el sudor y la disciplina, sino también la discriminación, la salud mental, los vínculos familiares y el sacrificio personal.

Elenco

La serie cuenta con las actuaciones de Agustín Della Corte (“La Sociedad de la Nieve”), María Abadi, Lautaro Rodríguez, Matías Recalt (La sociedad de la nieve), María del Cerro y Luis Rubio.

Cada uno interpreta a jóvenes atletas especializados en diferentes disciplinas como atletismo, natación, gimnasia o rugby, lo que enriquece la diversidad del relato.

Uno de los personajes más potentes es Roque, interpretado por Agustín Della Corte, un rugbier talentoso que además de enfrentar la presión competitiva, lidia con la discriminación por su orientación sexual.

“Roque podría ser cualquier deportista real”: Agustín Della Corte:

En entrevista para UnoTV, Della Corte compartió cómo fue su acercamiento al personaje de Roque y lo que significó encarnar a un atleta de alto rendimiento.

“Yo fui deportista de alto rendimiento durante varios años, jugué rugby profesionalmente. Entonces tenía muchas vivencias de ese lado que me ayudaron a preparar este personaje. La presión, el desgaste físico y mental, los sacrificios… todo eso lo viví”, dijo.

Pero, agregó que su personaje no sólo enfrenta el desafió del entrenamiento cotidiano.

“Roque también tiene que enfrentarse a algo mucho más doloroso, ser discriminado por su orientación sexual, él está en un mundo donde eso todavía pesa más que su talento”. Della Corte

El actor confesó que fue un reto emocional profundo y que trabajó con mucha responsabilidad para reflejar con realismo esa historia que, lamentablemente, sigue ocurriendo tanto en el deporte como en otros espacios sociales.

“Roque representa a muchas personas que aún hoy tienen que esconderse o justificarse para ser aceptadas, incluso, cuando están haciendo lo que aman. Por eso esta historia es importante, porque da voz y visibilidad”, añadió.

“Olympo”, más que una serie deportiva

Aunque el deporte es el eje narrativo, “Olympo” va más allá de las metas olímpicas. Según Della Corte, la gran pregunta de la serie es: ¿qué es el éxito para ti y qué estás dispuesto a hacer para alcanzarlo?

“La serie te hace revisar si tu idea de éxito es genuinamente tuya o es algo impuesto. Y también te obliga a cuestionarte hasta dónde estás dispuesto a llegar. Esa pregunta no es solo para deportistas, es para todos”, reflexionó el actor.

Además de los entrenamientos reales y la exigente preparación física que implicó el rodaje, que se extendió por 20 semanas, más varios meses de preparación previa, el elenco tuvo que mantenerse en forma, con dietas estrictas y jornadas de rodaje de más de 10 horas.

“Fue agotador, pero también muy gratificante. Nos acompañamos mucho entre todos. Realmente se nota en pantalla: nos ves como atletas reales”, aseguró.

Agustín Della Corte, quien ya había destacado en “La sociedad de la nieve”, ve en “Olympo” una continuación ideal de su carrera: “He tenido mucha suerte, pero también me he preparado para cada oportunidad. Esta serie me hizo crecer como actor y como persona”.