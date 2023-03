One Direction: Esto pasó con sus integrantes tras separación

One Direction se separó hace seis años. Foto: AFP

One Direction fue una popular boy band que surgió el 23 de julio de 2010, tras debutar en el programa The X Factor, sin embargo, la agrupación conformada por Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne, se separó pocos años después, justo cuando estaban en su mejor momento.

A seis años de la separación de esta agrupación, en UnoTV.com te decimos qué fue de cada uno de ellos:

El primero en salir de One Direction fue Zayn Malik

Zayn Malik fue el primero en dejar la banda y comenzar su carrera como solista, fue así que en el 2016 sacó a la venta su primer disco Mind of mine, el cual incluye canciones como Pillow Talk.

Dos años después lanzó su álbum titulado Icarus Falls y actualmente no se sabe cuando sacará música nueva. En cuanto a su vida personal, tuvo una hija, fruto de su relación con Gigi Hadid, sin embargo, hace poco anunciaron su separación debido a que aparentemente el cantante agredió a la mamá de la modelo.

Harry Styles

En 2017 Harry Styles lanzó su disco como solista homónimo, el cual incluye temas como Sign of the Times que lo llevo a ocupar los primeros lugares en las listas de popularidad.

El 13 de diciembre del 2019, Harry publicó su segundo disco titulado Fine Line, temas como Watermelon Sugar y en mayo de 2022 sacó su tercer álbum: Harry´s House. También ha destacado como actor en películas como “Dunquerque”, “Eternals” o “Don´t Worry Darling”.

Al ex integrante de One Direction se le ha relacionado amorosamente con Olivia Wilde, Kendall Jenner, Camille Rowe y hubieron fuertes rumores de que también salió por un tiempo con Taylor Swift.

Niall Horan

El cantante irlandés también siguió los pasos de sus demás compañeros y ha sacado dos discos casi al mismo tiempo que Harry. En el 2017 vio la luz su primera producción como solista llamada Flicker del que se desprenden temas como Slow hands y Too Much To Ask.

Después, el ex integrante de One Direction publicó Heartbreak Weather con canciones como Nice to Meet Ya y Black and White. Por la pandemia de COVID-19 el cantante tuvo que cancelar las fechas de su gira Nice to Meet Ya Tour.

Louis Tomlinson

Después de dejar One Direction, Louis Tomlinson pasó por momentos complicados en su vida, ya que perdió a su mamá y a una de sus hermanas. Aunque en su vida personal ha tenido baches, sus fans están ahí para él.

En el 2017 lanzó el sencillo Back to You al lado de Bebe Rexha y más tarde la canción Miss You. Por otra parte, en 2019 publicó Two of Us, una canción dedicada a su madre quien murió de leucemia en el 2016. Finalmente, el cantante sacó el 31 de enero del 2020 salió su disco Walls con las canciones We made it y Don’t let it break your heart, entre otras.

Liam Payne

El ex One Direction publicó en el 2017 su primera canción como solista al lado de Quavo Strip That Down, un tema escrito por Ed Sheeran y Steve Mac. Ese mismo año colaboró con el DJ Zedd en Get Low y posteriormente publicó la canción “Bedroom Floor”.

En el 2018 lanzó su EP LP1, el cual contiene ocho canciones, ese año tuvo la oportunidad de cantar junto a Rita Ora en For You un tema incluido en el soundtrack de la película Cincuenta Sombras Liberadas. Más tarde, se publicó Familiar, una colaboración al lado de J Balvin.

Recientemente, el cantante causó polémica por criticar en una entrevista a su ex compañero Zayn y contar las peleas que hubo entre los integrantes de One Direction.