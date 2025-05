Oops... Britney Spears pide disculpas por fumar en un avión

GENERANDO AUDIO...

Britney Spears pide disculpas por fumar en un avión. Foto: AFP

La “Princesa del Pop” Britney Spears pide disculpas por fumar en un avión; la cantante reveló en sus redes sociales el por qué lo hizo.

La cantante siempre anda de boca de todos, hace poco lució camisón transparente que incendió las redes.

¿Por qué fumó en un avión Britney Spears?

Britney Spears pide disculpas por fumar en un avión luego de que pensó que ese aeroplano en el que viaja tenía permitido el poder fumar, esto porque inicialmente vio que en su asiento había un portavasos y bebió Vodka por primera vez, así lo contó ella en su cuenta de Instagram.

La estadounidense se dijo muy lúdica e inteligente y mencionó que se le antojaba un cigarrillo; por lo que, un amigo le puso uno en la boca y simplemente se lo encendió.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Britney Spears se muda a México por acoso de los paparazzi]

Cuando esto sucedió ella enseguida pensó “¡Oh, entonces este es un avión donde se puede fumar!” Sin embargo, enseguida se dio cuenta que eso no era la realidad que ella pensaba.

La cantante dijo que fue la azafata quien llamó a los oficiales porque fumó un cigarrillo en el avión; motivo por el cual Britney se dijo avergonzada, aunque también señaló que pensó que eso era demasiado, ya que desde el momento en que subió al transporte aéreo, no le agradó.

[TE PODRÍA INTERESAR: Britney Spears niega pelea con su novio en un hotel y culpa a su madre]

La disculpa la hizo pública Britney, pero no fue todo

“Me disculpo mucho con cualquiera que haya ofendido, pero los auxiliares de vuelo siempre se aseguran de que esté en la parte de atrás del avión de todos modos”, mencionó la estadounidense.

Al final, luego de que Britney Spears pidió disculpas por fumar en un avión reiteró que el trato que recibió tampoco fue el correcto, ya que mencionó que no había nadie en la aeronave durante los primeros 20 minutos y no la dejaban salir de su asiento. También dijo que no le gustó la forma en que le puso el cinturón de seguridad, porque sintió que fue como una invasión de su espacio.