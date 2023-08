¡Orgullo mexicano! Él es Juan Pablo Reyes, productor mexicano de la cinta de Disney “Wish”

Juan Pablo Reyes, el productor mexicano de la cinta “Wish”. Foto: Disney.

Juan Pablo Reyes es un mexicano, que hace seis años comenzó a trabajar como creativo en Walt Disney Studios y gracias a su desempeñó logró ser elegido para producir ” Wish: El poder de los deseos”, película con la que la casa productora de Mickey Mouse celebrará 100 años de historia.

En exclusiva para UnoTV.com, el tapatío reveló que el camino de “Wish” comenzó hace cuatro años y medio, después de haber colaborado en el área creativa de filmes como “Encanto”.

“Es un honor y una gran responsabilidad también, poder trabajar en una película como ésta, que celebra los 100 años de Disney”, compartió el mexicano.

Reyes aseguró que lo que le ha aportado a este proyecto, que llegará cines el 23 de noviembre, es perspectiva, la cual al combinarse con un equipo de colaboradores y especialistas en diferentes áreas, ha dado muy buenos resultados.

El trabajo de un productor como Juan Pablo, consiste en desarrollar la historia junto con los guionistas, además de gestionar el equilibrio y ser la amalgama de todas las vertientes para que el proyecto se pueda hacer realidad.

Juan Pablo Reyes siempre soñó con trabajar en Disney

Desde que Juan Pablo Reyes tenía 5 años, su sueño era trabajar en Disney, sin saber lo qué quería hacer en concreto: “dibujaba mucho de pequeño, luego como que se van empatando tus talentos con lo que quieres hacer. La animación no es una sola cosa, hay un montón de roles que puedes ir encontrando”.

Estudió Ingeniería Industrial

Tras estudiar Ingeniería Industrial y trabajar dos años en Hewlett-Packard (HP), Juan Pablo Reyes partió de Guadalajara a Estados Unidos en 2013, cuando tenía 28 años. El mexicano lo hizo para para el sueño de trabajar en Disney.

Luego de realizar una Maestría en Producción de Cine y Televisión en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, Reyes comenzó a trabajar en empresas como Universal Studios, la BBC y Amazon Studios.

Posteriormente llegó a Walt Disney Studios donde inicialmente apoyaba a los realizadores en la búsqueda de historias, personajes y temáticas para nuevos proyectos. Con “Wish” finalmente saltó a ser productor”,

Ser mexicano le abrió las puertas

Según relató el cineasta, el hecho de ser mexicano le abrió las puertas dentro de Disney: “yo creo que los mexicanos siempre tenemos estas ganas de lograr las cosas, de no darnos por vencido y ese espíritu mexicano me ayudó y me empujó mucho.

Dentro de la producción de “Wish” existen muchos mexicanos, tanto en el área de animación como en el estudio, en el proyecto colaboraron más de 1000 personas.

“Hay muchos mexicanos hay muchos latinos y tenemos gente de alrededor del mundo también”, dijo Juan Pablo.

¿De qué trata “Wish: El poder de los deseos”?

“Wish: El poder de los deseos” se desarrolla en la época de los cuentos de hadas, en el período medieval, antes de que sucedieran cuentos como “Blancanieves”, “La Bella Durmiente” y “La Cenicienta”.

Se desarrolla en El Reino de las Rosas, un lugar ficticio ubicado en una isla del mar Mediterráneo, cerca de la costa de la Península Ibérica. Este lugar está lleno de fantasía y también es conocido como el reino de los deseos, pues ahí los deseos pueden ser concedidos, mágicamente.

A las afueras de este reino mágico se encuentra una aldea rústica donde vive la protagonista de “Wish”, se trata de Asha (Ariana de Bowles). Una joven de 17 años impulsiva, inteligente, idealista e ingeniosa, pero sobre todas las cosas una persona que se preocupa mucho por el bienestar de su comunidad.

Durante la película se mostrará que no es suficiente tener un deseo en tu corazón y la aventura que emprenderá la pondrá en oposición, ante uno de los villanos, que por muchos años fue el héroe de El Reino de las Rosas.

La idea central de la película es que no hay mayor poder en el universo que alguien con un deseo verdadero en su corazón, pero la historia también reconoce que entre más grande es el deseo, más difíciles son los obstáculos que se deben vencer.