Óscar 2026 revela lista final y marca un récord histórico

A las 5:30 de la mañana se anunciaron las nominaciones a los Premios Óscar 2026, edición número 98 de la Academia. La lista dejó sorpresas, récords históricos y una fuerte presencia de cine internacional, de acuerdo con el análisis del crítico José Antero Valdés Peña, en Noticias en Claro.

Las nominaciones llegan cuando la Academia se acerca a sus 100 años, con películas que lograron colocarse como favoritas desde el arranque. Destaca el dominio de producciones ambiciosas, directores consagrados y propuestas fuera de Hollywood tradicional.

Óscar 2026 rompe récord y suma cine internacional

Entre las más comentadas está “Hamnet”, dirigida por Chloé Zhao y producida por Steven Spielberg, que obtuvo nueve nominaciones. La cinta aborda un episodio íntimo en la vida de William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway, interpretada por Jessie Buckley, quien se perfila como favorita a Mejor Actriz. La película se estrena en cines el 29 de enero.

Otra de las destacadas es “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, que arrasó en categorías técnicas como vestuario, sonido y maquillaje. Aunque Del Toro no fue nominado a Mejor Director, sí compite por Mejor Guion Adaptado y Mejor Película como productor. La cinta está disponible en Netflix.

La noruega “Valor sentimental”, de Joachim Trier, también logró nueve nominaciones, incluidas Mejor Película y Película Internacional. El filme, hablado en noruego e inglés, ya se exhibe en salas y aborda la relación entre un padre cineasta y su hija actriz.

También destaca “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, y que se perfila como favorita a Mejor Película y Mejor Director. La cinta presenta un Estados Unidos militarizado y cuenta con Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro.

“Pecadores” lidera con 16 nominaciones

La película que hizo historia es “Pecadores”, de Ryan Coogler, al convertirse en la más nominada de todos los tiempos, con 16 candidaturas, superando a clásicos como Titanic y La La Land. Protagonizada por Michael B. Jordan, mezcla drama, música y vampiros en la era de la Gran Depresión. Está disponible en HBO Max.

Finalmente, la Academia estrenará una nueva categoría: Mejor Dirección de Reparto, reconociendo por primera vez el trabajo de casting. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo, cuando se conocerán los ganadores.

