Óscar Burgos habla de las complicaciones de sus cirugías estéticas: “Me morí por unos minutos”

Óscar Burgos vivió una experiencia cercana a la muerte. Foto: Shutterstock

El comediante mexicano Óscar Burgos dejó a sus seguidores en shock, al compartir una anécdota junto con su hijo en su pódcast “Burgos Aquí, Burgos Allá”. En el relato, el creador del Perro Guarumo reveló cómo estuvo al borde de la muerte durante una cirugía estética.

La declaración causó polémica entre los seguidores del comediante, quienes emitieron comentarios sobre el riesgo de medicarse sin supervisión de un profesional. Hasta el momento, el video cuenta con más de 900 mil reproducciones en YouTube.

Óscar Burgos habla de las complicaciones de sus cirugías estéticas

Antes de someterse a la intervención quirúrgica, Burgos siguió el protocolo al realizarse los exámenes de salud necesarios. Se le indicó al comediante que acudiera en ayunas para evitar complicaciones. Sin embargo, horas antes de ingresar al quirófano, Burgos experimentó síntomas gripales.

Para aliviar la congestión, decidió utilizar aerosol nasal, sin informar a su médico. Las consecuencias fueron graves, ya que durante la operación, sus pulmones se llenaron de agua, provocando un colapso y un paro respiratorio.

“Resulta que me hice mis exámenes previos para ver si me podían operar o no. Realice todo lo que me pidió el cirujano. Me dijo el doctor que no cenará nada, que llegará en ayunas. En la noche empecé a sentir un cuadro gripal, se me tapo la nariz y me eché aerosol nasal. Me iban a quitar las bolsas de los ojos”. Óscar Burgos

“Me morí por unos minutos y me revivieron”

El comediante reconoció su error al no comunicar el uso del medicamento a su médico y lamentó las consecuencias de su descuido. Durante tres minutos, Óscar Burgos estuvo clínicamente muerto en la sala de operaciones. Fue un médico intensivista quien logró revivirlo.

“De arriba y de abajo me quitaron bolsas, la operación duro como 6 horas. Se me fueron llenando de agua los pulmones, hasta que colapsé y entonces tuve un paro respiratorio, y que me les voy. Afortunadamente, estaba un doctor que es intensivista quien me sacó de la muerte. Fueron como tres minutos que estuve muerto. No sé como lo hizo, me morí por unos minutos y me revivieron”. Óscar Burgos

Óscar Burgos reveló cómo fue morir por unos segundos

A pesar de la dramática situación, Burgos recuerda con detalle las sensaciones que experimentó durante esos minutos.