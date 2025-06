GENERANDO AUDIO...

Alejandro Sanz rechazó las acusaciones de las que fue objeto. Foto: AFP

En medio de la controversia por las declaraciones de Ivet Playà, quien asegura haber tenido una relación íntima con Alejandro Sanz, una nueva voz ha salido a la luz. Fátima, fan del cantante, decidió compartir su experiencia personal con el artista a través de redes sociales, dejando claro que su trato con él fue siempre respetuoso y auténtico.

El mensaje de Fátima ha captado la atención de los seguidores del cantante. Ella asegura que su vínculo con Sanz nunca tuvo tintes oscuros ni intenciones ocultas, marcando una diferencia directa con los señalamientos de Playà.

“Jamás ha insinuado nada”: la versión de Fátima

Fátima compartió que, durante los encuentros que tuvo con el intérprete de Corazón partío, siempre hubo admiración genuina y apoyo mutuo. Según su testimonio, el trato de Sanz fue transparente y sin juegos de poder.

Aunque no niega la experiencia de Ivet Playà, Fátima subraya que no todas las relaciones entre artistas y fans son iguales. “Él sabe que no me debe nada, ni yo a él”, comenta en su publicación. Su declaración ha sido celebrada en redes, donde muchos usuarios reconocen su valentía por ofrecer una visión diferente en medio del escándalo.

Redes sociales apoyan a Fátima y su testimonio

Tras la difusión de su mensaje, Fátima recibió muestras de apoyo en redes sociales. Usuarios destacaron la importancia de su punto de vista para equilibrar el debate, pues ayuda a entender que las interacciones entre figuras públicas y seguidores pueden variar ampliamente.

Fátima invita a la reflexión: no todas las historias que involucran a famosos deben ser vistas con la misma lupa. Para ella, la fama de un artista no implica automáticamente una relación de poder ni una agenda oculta.