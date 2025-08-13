“Otro Rollo” regresará en formato de show cargado de nostalgia y comedia

GENERANDO AUDIO...

Los integrantes de “Otro Rollo” durante su conferencia de prensa. Foto: Especial

Adal Ramones está de regreso con todos los integrantes del programa “Otro Rollo” que ganó popularidad en la década de los 90 e inicios de los 2000, pero ahora el formato cambiará y será un show que combinará comedia con nostalgia.

Bajo el concepto “Enrollados”, Adal Ramones estará acompañado por Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Lalo España, Roxana Castellanos y Gaby Platas en este show que verá la luz en enero de 2026.

Aunque faltan algunos meses para arrancar la gira que tendrá 25 fechas, el conductor aseguró que ya tienen la “estructura primaria del todo el show y se está escribiendo”.

“Ya se están comenzando a escribir partes y nos la están mandando y estamos atacados de la risa”, comentó Adal Ramones.

La única que no estará en el show será Consuelo Duval, pero el conductor recordó cuando trabajó con ella y Mauricio Castillo en una gira.

“Ya hubo una gira con nosotros tres, ahora es la gira con el otro elenco” Adal Ramones

Un show que pega directo a la nostalgia

Adal Ramones señaló que el show será algo imperdible para los seguidores que recuerdan con nostalgia la complicidad del elenco.

“El vernos hacer de las nuestras en escena puede ser un bocadillo imperdible porque dudo que vuelva haber una segunda temporada de la gira”, sentenció Ramones, pero no se cierra a que se abran más fechas, pero todo dependerá de la agenda de todos.

Gaby Platas se mostró emocionada al saber que después de tanto tiempo la gente los recuerda con cariño y lo que representó para el público “Otro Rollo”.

“Lo que a mí me ha conmovido muchísimo es que cuando fue el programa lo vivíamos de una manera con mucha energía, pero pasó el tiempo y no tenía conciencia de lo que fue para el público”. Gaby Platas

Para Mauricio Castillo reunirse con sus mejores amigos será un “deleite”, donde promete un show lleno de risas pero también cargado de nostalgia.

“Nos vamos a reír, pero también vamos a llorar en algunos momentos. Es igual que cualquier reunión amistosa después de muchos años”. Mauricio Castillo

¿Qué esperar de “Enrollados”?

Tanto Ramones, Platas como Castillo adelantaron que será un show con la esencia de “Otro Rollo” como las cosas icónicas como “el monólogo”, y nuevas que no pudieron salir en el programa en aquel entonces.

El show nació desde la pandemia y unos meses atrás se concretó para que todos pudieran participar y señalaron que será apto para toda la familia.

La venta de boletos empezará este viernes 15 de agosto para iniciar la gira el 15 de enero de 2026 en el interior de la república y tienen planeado llevar el show a Sudamérica, Estados Unidos y Canadá.