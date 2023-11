¡A la ‘friendzone’! Otto Sirgo rechaza declaración de amor de la “Chilindrina”

Otto Sirgo rechaza declaración de amor de la “Chilindrina”. Foto: Cuartoscuro

Luego de que María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la “Chilindrina”, confesara que desea tener una relación amorosa con el actor Otto Sirgo, el famoso reaccionó y confesó que tomó con humor la declaración y afirmó que él, por el momento, no se encuentra en busca de una pareja.

“Vi la nota y sólo me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil años y hasta ahora me estoy enterando de que sale con una cosa así. Me agarró de improviso el comentario y me empecé a reír”.

En entrevista para el programa “Sale el sol”, Otto Sirgo, quien quedó viudo en 2020, destacó que él no se encuentra listo para una relación. Enfatizó que no busca una nueva pareja.

“Yo ahorita no estoy para una relación y dentro de un año voy a estar menos porque no estoy buscando nada. No estoy tratando de conseguir algo, para nada”.

Otto Sirgo aseguró que si bien no se encuentra buscando un nuevo romance, no descartó la posibilidad de que si alguien “le mueve el tapete”, pudiera darse una nueva oportunidad en el amor.

“Mira, si de repente llega alguien y me mueve el tapete, no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando”,

Aunque el actor dijo haber tomado con humor la declaración amorosa de María Antonieta de las Nieves, la “Chilindrina”, decidió enviarle un mensaje a la actriz que alcanzó la fama junto a Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, en el programa “El chavo del ocho”.

“Ella y yo en perdida estamos empatados, pero yo le agradezco mucho, de verdad. Jamás imaginé que hubiera una sensación de su parte hacia mí, jamás. Siempre fue la amistad que tuvimos, pero me dio gusto oírlo. Me dio mucho gusto verte y ojalá algún día nos encontremos, nos veamos y platiquemos. Nos reiremos y hablaremos de nuestras cosas”.