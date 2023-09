OV7 anuncia fin de su gira y harán una pausa indefinida

Gira de OV7 llega a su fin. Foto: Cuartoscuro.

OV7 anunció que el 14 de diciembre se llevará a cabo su última presentación de la gira con la que celebraron 30 años de trayectoria y será en la Arena CDMX. En entrevista para UnoTV.com Mariana Ochoa aseguró que la agrupación hará una pausa indefinida.

“No queremos decir que nos vamos para siempre, pero no tenemos planes para después, vamos a tomar cada quien su camino”. Mariana Ochoa.

Ochoa aseguró que la gira se extendió más de lo que pensaban, pues originalmente solo iban a realizar 30 conciertos en México y 12 en Estados Unidos: “estamos muy agradecidos por el cariño de la gente, que una vez más no nos deja bajar del escenario. Por otro lado también hay que ser realistas, esta gira tenía principio y fin. Vamos a pausar por tiempo indefinido”.

OV7 “con sentimientos encontrados”

Mariana Ochoa aseguró que haber estado los siete integrantes de OV7 juntos fue un hecho que todos disfrutaron: “son sentimientos encontrados, han sido 30 años juntos. La única pausa realmente grande fue en el 2003 cuando nos separamos, que fueron siete años, pero después en 2010 nos juntamos y no nos habíamos bajado del escenario, excepto por la pandemia”.

El tour “OV7 30” logró reunir a Kalimba y M’Balia nuevamente con sus compañeros Mariana Ochoa, Ari Borovoy, Lidia Ávila, Óscar Schwebwl y Érika Zaba, con quienes desde el 2010 no cantaban juntos ni grababan temas inéditos.

Más de 80 presentaciones en México y Estados Unidos realizó el grupo de pop, pero ahora es momento de que todos retomen sus proyectos independientes.

“Todos hicimos un gran esfuerzo para lograr la gira por el cariño que le tenemos al grupo, que es nuestra segunda familia (…), nos merecíamos una gira de aniversario y estar los siete nuevamente en el escenario”, dijo Ochoa.

Mariana Ochoa aún sin planes de boda

Mariana Ochoa planea tomarse unas largas vacaciones, una vez que la gira de OV7, llegue a su fin: “no te voy a decir que muchos meses, pero si quiero estar varios fines de semana con mis hijos y después me encantaría, no sé retomar tal vez algo con musicales, me gusta mucho la parte de estar arriba del escenario”.

En cuanto a planes de boda con su novio Mauricio Vaca, con quien lleva más de cuatro años de relación, la también actriz aseguró que aún no han decidido llegar al altar.

“Somos una pareja padrísima, pero yo hoy en día le tengo un poquito de miedo a casarme porque somos una pareja en forma y en todos los sentidos, el papelito luego los cambia, esa ha sido la experiencia que yo he tenido, pero también siento que me encontré con una persona totalmente diferente a mis parejas anteriores, entonces no me daría miedo con él, pero no está en mis planes próximos”, declaró Ochoa.