Owen Wilson es visto en la Ciudad de México y sorprende a fans

Owen Wilson está en la Ciudad de México y fue visto en varias partes de la capital y así lo compartieron varios usuarios que subieron fotos del famoso actor.

Ver más 🚨😱Owen Wilson, el agente Mobius, invade la 🇲🇽CDMX!



😁El famoso actor, conocido por su papel en 💚Loki, ha sido 📸captado paseando por las calles de la 🌆Ciudad de 🇲🇽México.

📸Fotos y 📹videos circulan en redes sociales, donde se le ve 😃disfrutando de la ciudad.



🤔¿A qué… pic.twitter.com/BIBBNaD42H — CLIICK ENTERTAINMENT (@CliickE) February 20, 2024

De momento se desconoce cuál es el motivo de la visita del actor de Loki, pero su estancia en la capital del país ha emocionado a sus seguidores.

El actor, quien ha participado en películas como “Zoolander” o “Marry Me”, se dejó ver de lo más tranquilo por las calles de la Ciudad de México.

La usuaria de X @andrearendon subió una imagen donde sale Owen Wilson asegurando que se lo encontró cuando fue a ver libros.

Ver más 😂😂😂 vine a ver libros y me encontré a Owen Wilson ♥️♥️♥️😭 pic.twitter.com/dMyUt75qmk — Andrea (@andrearendon__) February 18, 2024

Ver más Mi crush de la vida, vine por libros y me encontré a owen Wilson!!!😻😻😻#perfectday pic.twitter.com/7ztvmP4NpE — V ᥫ᭡ (@gs_valeriia) February 18, 2024

Mientras que otros usuarios de la famosa red compartieron imágenes del actor, donde se aprecia que va en bicicleta y se para cerca de un puesto de comida.

Además aseguraron que el famoso actor de Hollywood está grabando en Reforma, pero de momento no se sabe qué tipo de proyecto es.

Ver más Owen Wilson estuvo paseando por la Ciudad de México pic.twitter.com/JLRIsPsCEH — Indie 505 (@Indie5051) February 20, 2024

¿Quién es Owen Wilson?

Owen Wilson nació el 18 de noviembre de 1968 en Dallas (Texas). Su madre fue la fotógrafa Laura Cunningham, y su padre Robert Andrew Wilson, un ejecutivo de publicidad y operador de una estación de televisión pública.

Asistió al New Mexico Military Institute y se licenció en Lengua Inglesa por la Universidad de Texas, siendo allí donde se despertó su interés por la interpretación.

Se mudó a Los Ángeles, junto a sus hermanos Luke y Andrew, para poder cumplir su sueño de ser actor. Además de actuar, Wilson también escribe guiones, en especial, junto a su compañero de universidad Wes Anderson, con quien debutó en el cine en el año 1996 con Ladrón que roba a otro ladrón. Fue nominado al Oscar al mejor guion original por la película The Royal Tenenbaums.

También se dedica a la producción, siendo un ejemplo de su trabajo en este campo la oscarizada Mejor Imposible.

Como actor trabajó en Anaconda (1997), Armageddon (1998), La Guarida (1999), Shanghai Kid (2000), Starsky & Hutch (2004), De boda en boda (2005), Tú, yo y ahora… Dupree (2006) y Una Pareja de Tres (2008) entre otras.

Después trabajó en películas como The Darjeeling Limited (2007), Marley & Me (2008), Midnight in Paris (2011), Cars 2 (2011), The Internship (2013), en la comedia coral The Grand Budapest Hotel (2015) y en la trilogía de Night at the Museum (2006, 2009, and 2014), y también en 2014, en la adaptación de Inherent Vice.

En 2017 volvió a interpretar a Lightning McQueen en Cars 3, interpretó a un padre suburbano en el drama Wonder y coprotagonizó la comedia Father Figures.

En 2021 participó en The French Dispatch, estrenada en el Festival de Cannes, con la comedia Bliss, y con Marry Me.

Desempeña un papel destacado en la serie Loki del Marvel Cinematic Universe, en la plataforma Disney+, donde interpreta al personaje Mobius M. Mobius. Wilson confirmó su participación en una nueva adaptación cinematográfica de The Haunted Mansion.