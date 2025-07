GENERANDO AUDIO...

“Ozzy Osbourne nos enseñó que el rock podía ser aterrador… y hermoso”, reflexiona Luis Gerardo Salas, creador de la extinta Rock 101, durante su participación en Noticias en Claro con José Cárdenas, al hablar sobre la muerte del legendario músico británico a los 76 años de edad.

El fallecimiento de Osbourne ha conmocionado al mundo del rock, especialmente porque apenas el pasado 5 de julio se despidió de los escenarios en un último concierto, asegurando que seguiría produciendo discos. Hoy, su legado se recuerda como el inicio de una revolución sonora que marcó generaciones.

El nacimiento del heavy metal: Black Sabbath y la oscuridad como estética

Ozzy Osbourne comenzó su carrera junto a Geezer Butler, Tommy Iommi y Bill Ward en una banda que cambió la historia del rock: Black Sabbath. Su primer disco homónimo en 1970 y luego Paranoid darían forma a un sonido completamente nuevo.

Luis Gerardo Salas explica que las letras de Osbourne estaban cargadas de imágenes terroríficas: “Hablaban de vampiros, de tinieblas, del horror… porque los hombres, decía Ozzy, tienen una fascinación con el miedo. Por eso, al principio, su audiencia eran casi puramente hombres”.

Entre murciélagos y palomas: el mito detrás del ícono

Ozzy Osbourne no solo fue pionero del metal, sino también protagonista de algunas de las anécdotas más estrafalarias del rock. Una de las más famosas fue la mordida a un murciélago durante un concierto.

“Lo aventó un fan y pensó que estaba muerto. Resultó que no lo estaba y lo mordió… tuvo que vacunarse contra la rabia”, recuerda Salas. “Esa no era su intención artística; su onda era hacer buena música, no convertirse en algo estrafalario como lo hizo Kiss”, matiza.

La era solista: el creador de las power ballads

En 1979, Ozzy fue despedido de Black Sabbath por sus excesos, pero su carrera tomó un nuevo impulso. A partir de 1980 lanzó 13 discos como solista, con una identidad sonora propia que dio origen a las famosas power ballads.

Canciones suaves, melódicas, pero con la fuerza emocional del hard rock, como No More Tears, lo consolidaron como un artista capaz de reinventarse. “Siete de esos discos son verdaderas joyas”, dice Luis Gerardo Salas.

“Vendió más de 100 millones de álbumes en total, más que con Black Sabbath”, destaca el crítico musical.